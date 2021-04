Sorin Oprescu le dă dreptate protestatarilor: Să ne mai lase cu sperietura - VIDEO

Fostul primar general Sorin Oprescu a declarat sâmbătă la Antena 3 că în opinia sa măsura de închidere a magazinelor de la orele 18.00/20.00 și restricționarea circulației de la ora 20.00 reprezintă măsuri „fără logică” care nu fac altceva decât să provoace aglomerație.

„Majoritatea protestelor de zilele astea sunt spontane. Nu mai pot românii. Ce vedem acum sunt oameni tineri, foarte tineri unii dintre ei. Nu sunt obișnuiți așa”, spune fostul primar al Capitalei.

„Greșeala mare de tot pe care o face statul: nu explică. Nu se pot da toate explicațiile în spitale.Nu ies să le explice logic, să le spună de ce trebuie așa. Dacă la început există o comuniune de idei, puține, câte erau ele. Nu știau despre ce e vorba, nu știau care sunt armele medicale cu care să se lupte. După, a venit replică. Și i-a zăpăcit pe oameni. Nu știu cine are dreptate, cum are dreptate. Iar nenorocitul asta de virus face ce face, omoară oameni. Nu are logică închiderea magazinelor mai devreme. Erau niște cozi ieri de la benzinării. Majoritatea, tot tineri, nu se dădeau duși de acolo. Oamenii au ajuns să se mănânce între ei. Oamenii intră în depresie că stau între patru pereți”, a adăugat el.

„Solutia este sa se dea niste masuri care pot sa aiba o explicatie fata de oameni si in acelasi timp sa poata sa comunice in fiecara zi dar nu la sistemul va spunem cati morti sunt, cati internati sunt. Sa ne mai lase cu sperietura asta. Daca numai asta aude lumea de un an de zile...”, a adăugat Sorin Oprescu.