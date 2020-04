Sorin Ovidiu Vântu revine cu DEZVĂLUIRI, după ce a fost eliberat: 'Iohannis, Orban ei trebuie băgaţi la puşcărie'

Sorin Ovidiu Vântu afirmă într-un interviu acordat CristoiuTv că măsura izolării oamenilor în case a fost una "tâmpită" deoarece foarte multe state au intrat în nişte probleme economice cumplite pe care le vor rezolva prin împrumuturi acordate de marii finanţatori, devenind astfel robii acestora.

Omul de afaceri susţine că nemţii au reuşit să anexeze întreaga Europă care se clatină din toate încheieturile, iar China va fi împinsă între propriile graniţe, în favoarea hegemoniei americane.

Citește și: Comentariu de Valeriu Șuhan: Spartacus și „banii țiganilor“

Sorin Ovidiu Vântu mai spune că preşedintele Iohannis şi premierul Orban ar trebui băgaţi la puşcărie pentru abuzul de a fi obligat oamenii să stea în case şi avertizează că, după ridicarea restricţiilor, infractorii români veniţi din afară şi cei din ţară vor face ravagii, iar statul nu va puteaţine piept unui asemenea val de infracţionalitate.

Omul de afaceri explică şi de ce România nu are o elită politică: atunci când începuse să se ridice, au fost arestaţi oameni politici, oameni de afaceri, locali, centrali, mişcare ce a făcut parte dintr-un plan de distrugere a ţării,

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu recomand relaxare deocamdată. Avem încă decese, avem încă persoane în Terapie Intensivă’

Pentru relansarea economică, omul de afaceri propune ca Parlamentul României să angajeze experţi autentici, care să creioneze un plan economic şi să-l pună în aplicare.

Redăm integral textul cu interviul acordat de Sorin Ovidiu Vântu şi publicat pe cristoiublog.ro:

Sorin Ovidiu Vîntu: Statul român nu va face faţă creşterii violenţei din perioada de după Coronavirus

Citește și: Tânărul bătut de șeful Poliției Bolintin Vale rupe tăcerea: ‘M-au omorât, cu bâte, cu pulane. M-a leșinat’

Interviul cu Sorin Ovidiu Vântu a fost unul dintre cele mai grele interviuri luate de mine vreodată cuiva în direct. Şi nu pentru că n-am mai vorbit cu SOV de la intrarea sa în puşcărie şi, prin urmare, ca să-l contactez în vederea dialogului, a trebuit să apelez la un truc. Am proclamat-o pe Cora Muntean producătoarea cristoiuTv. În această postură ea l-a sunat pe SOV la un număr de care am făcut rost destul de greu. Nu l-am sunat direct, deoarece nu ştiam în ce ape se scaldă în legătură cu mine şi voiam să evit o posibilă discuţie penibilă. Cora Muntean mi-a dat însă un mesaj că totul e OK, că SOV s-a dovedit încîntat de un interviu cu mine. Trebuie să amintesc aici că SOV e cel care mi-a spus, pe vremea cînd colaboram la Realitatea, că deseori întrebările mele sînt mai interesante decît răspunsurile interlocutorului. Nu pentru că a fost o întreagă aventură contactarea, ci pentru că SOV a fost pe parcursul interviului parcimonios în răspunsuri, descumpănindu-se pe mine, obişnuit cu politicienii pe care trebuia să-i întrerup din zicere şi nu să-i îmboldesc să răspundă mai amplu.

Citește și: Avocata Dănilă Lorena: Despre atribuțiile Poliției Române în contextul stării de urgență

Interviul video a avut printre punctele importante şi dezbaterea împreună cu SOV a teoriei sale despre Pandemie, expusă într-un clip de pe Facebook-ul său intitulat Există viaţă şi după Pandemie. Am pus să se desfăşoare clipul în direct şi l-am comentat. Nu împărtăşesc tezele lui SOV privind Conspiraţia planetară în urma căreia s-a declanşat Pandemia. Şi nu pentru că n-aş crede că e ceva în neregulă fie şi în disproporţia dintre pericolul real întruchipat de virus şi Psihoza mediatică stîrnită de boală, amintind izbitor de Psihoza teroristă din decembrie 1989, ci pentru că lucrurile sînt mai complicate decît le expune SOV în maniera sa categorică. Partea dedicată teoriilor lui SOV e reluată şi în transcrierea interviului de la rubrica Gîndurile lui Cristoiu. Sînt conştient că risc prin asta cenzurarea de către Grupul de Comunicare Strategică, acest sinistru instrument de cenzurarea a presei de către regimul Iohannis. Publicarea părţii din interviu se vrea şi astfel o formulă de protest a mea, ca jurnalist cu peste 50 de ani de presă, faţă de revenirea spectaculoasă, sub pretextul pericolului întruchipat de Coronavirus, a cenzurii de tip comunist. Nu e de mirare că un Pericol devine temei de cenzură. Nu era Duşmanul de clasă în anii comunismului Pericolul care justifica absenţa libertăţii de expresie?!

Citește și: Un jurnalist rupe tăcerea: ‘Cum promovează liberalii în funcții ”penalii” de altădată’

Am avut o surpriză extraordinară să întîlnesc, în temniţă, gardieni, ofiţeri, conducători de o extremă de bună calitate umană

Ion Cristoiu: De cînd aţi fost închis, aţi postat 40 de articole pe blog şi 274 de postări pe Facebook. Explicaţi-mi şi mie de ce aţi simţit nevoia să scrieţi cînd eraţi la închisoare?

Sorin Ovidiu Vîntu: Au fost două motive esenţiale: primul motiv a fost acela că am fost demonizat de toată presa românească, după ureche. După ureche, la comandă sau din prostie. Mă rog, nu stau să analizez fiecare ieşire în parte, dar am simţit nevoia să-mi exprim şi punctul meu de vedere.. Ăsta a fost un motiv. Al doilea motiv: am simţit nevoia să încep să-i învăţ pe tinerii de astăzi nişte norme morale corecte, nişte valori corecte, să-i ajut să-şi mai descreţească puţin minţile, să-şi formeze un aparat critic propriu astfel încît să nu mai poată fi manipulaţi cu atîta uşurinţă de orice idiot.

Citește și: Dancă: ‘Important este ca oamenii să înțeleagă’. Ce se întâmplă după 15 mai? Starea de urgență ar putea fi prelungită

Ion Cristoiu: A intrat printre motive, ca să fiu eu mai scriitor, şi nevoia de a ieşi din singurătate? V-aţi simţit singur la închisoare?

Sorin Ovidiu Vîntu: Niciodată. O am pe soţia mea, am doi copii, cum să fiu singur.

Ion Cristoiu: Singur în sensul nopţile de singurătate.

Sorin Ovidiu Vîntu: Excelenţă, am o activitate intelectuală suficient de bogată încît să nu mă simt singur.

Citește și: Toți părinții trebuie să știe asta! De ce fac copiii forme ușoare de COVID 19? Vezi ce spun medicii

Ion Cristoiu: Şi încă o întrebare în legătură cu asta: toţi cei care au intrat la închisoare din statura de oameni puternici au spus după aia că au avut mari dezamăgiri în legătură cu oamenii. Dvs vă aşteptaţi la astfel de dezamăgiri?

Sorin Ovidiu Vîntu: Evident că mă aşteptam. Chiar pe asta am mizat.

Ion Cristoiu: Această experienţă v-a făcut să fiţi mai pesimist în legătură cu oamenii?

Sorin Ovidiu Vîntu: Nici pomeneală. În continuare iubesc specia umană. Că sînt şi caractere de doi bani, printre ei sînt şi oameni de foarte bună calitate şi am avut o surpriză extraordinară să întîlnesc, în temniţă, gardieni, ofiţeri, conducători de o extremă de bună calitate umană. Cînd găseşti aşa ceva te împaci cu lumea, de obicei.

Citește și: Primar PNL: ‘Am plătit acest avion ca să pulverizeze din aer o soluție specială care salvează omenirea!’

Ion Cristoiu: Dintre cei cu care aţi lucrat aţi avut şi surprize plăcute în sensul că duşmanii nu v-au mai atacat, chiar v-au lăudat?

Sorin Ovidiu Vîntu: Pe mine nu m-a lăudat nimeni. Instinctul de conservare funcţionează impecabil la români.

Prin tîmpenia aia cu izolarea oamenilor în casă o grămadă de state au intrat în nişte probleme economice cumplite

Citește și: Comentariu de Valeriu Șuhan: Spartacus și „banii țiganilor“

Ion Cristoiu: Am urmărit cu mare atenţie postările dumneavoastră din perioada aceasta de criză de Coronavirus, încercăm acum să ne uităm împreună la o postare extraordinară a dumneavoastră este pe video, se numeşte „Există viaţă şi după coronavirus” şi chiar după ce-l ascultăm, îl vedem împreună aş vrea să-l comentăm. despre criză.

(În direct, se desfăşoară clipul de pe facebookul lui SOV)

În toate postările dumneavoastră folosiţi un termen: generaţie. Cărei generaţie vă adresaţi?

Sorin Ovidiu Vîntu: 20-40, hai să spunem 18-40.

Ion Cristoiu: De ce acestei generaţii şi nu generaţiei noastre?

Sorin Ovidiu Vîntu: Generaţia noastră este terminată.

Ion Cristoiu: De ce acestei generaţii tinere? Ce vreţi să-i convingeţi?

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu recomand relaxare deocamdată. Avem încă decese, avem încă persoane în Terapie Intensivă’

Sorin Ovidiu Vîntu: Că ei vor lua, vor conduce România peste foarte puţin timp şi trebuie să aibă nişte norme clare, nişte idei clare.

Ion Cristoiu: Plecaţi de la premisa că ea mai are ceva de învăţat? Care sînt minusurile acestei generaţii, minusurile şi plusurile?

Sorin Ovidiu Vîntu: Minusurile sînt că majoritari e tîmpită, plusul este că are energie. Energia canalizată corect poate să aducă performanţă şi profit.

Ion Cristoiu: Cine trebuie să canalizeze această energie?

Sorin Ovidiu Vîntu: Încerc eu asta.

Citește și: Tânărul bătut de șeful Poliției Bolintin Vale rupe tăcerea: ‘M-au omorât, cu bâte, cu pulane. M-a leșinat’

Ion Cristoiu: Am rămas surprins, dumneavoastră nu cred că aţi rămas, că aţi avut un milion şi jumătate de vizualizări. De ce s-a uitat lumea la această postare?

Sorin Ovidiu Vîntu: Nevoia de aer curat, domnule Cristoiu, şi de alte perspective.

Ion Cristoiu: Vorbiţi în acest text, dacă vreţi să-l disecăm puţin, că l-am văzut împreună cu telespectatorii, vorbiţi de o conspiraţie, de un plan. Spuneţi că se urmăreşte ceva prin această pandemie, ce?

Citește și: Avocata Dănilă Lorena: Despre atribuțiile Poliției Române în contextul stării de urgență

Sorin Ovidiu Vîntu: Aşa cum am spus, se evaluează reacţiile populaţiei, ale guvernelor la ora actuală pentru ceea ce urmează să vină. Populaţia va fi rărită printr-un război biologic. Va fi lansat şi virusul cu adevărat mortal peste o perioadă de timp. De-abia atunci voi sta izolat în casă, cu masca pe figură, alături de propria mea soţie. În afară de asta are şi mize economice. Prin tîmpenia aia cu izolarea oamenilor în casă o grămadă de state au intrat în nişte probleme economice cumplite. Vor apela la împrumuturi, vor deveni robii marilor finanţatori, în primul rînd America, Europa nu se va ţine, se clatină din toate ţîţînile. Nemţii au încercat să anexeze toată Europa, le-a reuşit, acuma, gata. S-a văzut realitatea. Deci înclin să cred că americanii sînt sursa întregii acestei poveşti. Dincolo de testarea reacţiilor, miza economică este extrem de importantă, aşa cum v-am spus, multe state vor avea nevoie de finanţări. Dincolo de aceste finanţări, China va începe să fie blocată încet, încet, americanii folosindu-şi toată forţa pe care o au la ora actuală vor încerca să închidă China în propriile hotare. Vor determina state să nu mai cumpere mărfuri de la China. Deci blocarea Chinei, care ameninţa serios de tot hegemonia americană, plus testul de care vă vorbeam.

Citește și: Un jurnalist rupe tăcerea: ‘Cum promovează liberalii în funcții ”penalii” de altădată’

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi, ca proprietar şi om de media putem vorbi de o psihoză, adică o diferenţă între pericolul real şi pericolul exagerat de presă?

Sorin Ovidiu Vîntu: S-a anticipat lucrul acesta. În presă în general, nu mă refer doar în România, jurnaliştii sînt descalificaţi de mult. Social-media le-a luat locul. Evenimente reale, interpretări reale, oameni foarte inteligenţi care scriu pe social-media, apar pe internet, au detronat calitatea de jurnalist autentic. Aţi mai rămas foarte puţini, sînteţi vreo 4-5 în toată ţara. Vă număraţi printre ei şi n-o spun pentru un captatio benevolentiae, chiar vă respect profesional. Sînteţi printre puţinii.

Ion Cristoiu: În ce-a constat psihoza mediatică? Faceţi-mi o scurtă analiză.

Citește și: Dancă: ‘Important este ca oamenii să înțeleagă’. Ce se întâmplă după 15 mai? Starea de urgență ar putea fi prelungită

Sorin Ovidiu Vîntu: Atîta timp cît se ştie că în presă există o grămadă de proşti, şi presa se hrăneşte doar din rahat şi sînge, era evident c-o să muşte imediat. Şi nu vedeţi în fiecare seară chestia aia cu „Hai să anunţăm cifrele. Cîţi au mai murit”.

Ion Cristoiu: Tot dumneavoastră aţi postat un clip în care spuneaţi că ăştia n-au dreptul să ne oblige să nu ieşim din casă. Dacă vreţi să ne explicaţi.

Sorin Ovidiu Vîntu: E vorba de arest la domiciliu. Doar printr-o hotărîre judecătorească mă poţi ţine arestat la domiciliu. Iohannis, Orban ei trebuie băgaţi la puşcărie pentru un abuz formidabil. Dar cine s-o facă?

Citește și: Toți părinții trebuie să știe asta! De ce fac copiii forme ușoare de COVID 19? Vezi ce spun medicii

Ion Cristoiu: Da, domnule Sorin Ovidiu Vântu, dar şi francezii au stat în case, care se spune că e patria libertăţii. Ei cum au stat? Cum se face că această planetă, atît de înnebunită după drepturile omului, a acceptat într-o noapte să i se limiteze drepturile?

Sorin Ovidiu Vîntu: Domnule Cristoiu eu n-am spus că francezii sînt mai deştepţi decît noi, hai să fim serioşi. Duceţi-vă în satele sau micile orăşele din Franţa vedeţi cîtă prostie e. Undeva planeta este egalizată sub semnul prostiei. Nu se mai citeşte, se stă pe social-media unde toţi cretinii îşi exprimă, mă rog dreptul lor, îşi varsă năduful şi e mai bine aşa decît să iasă în stradă. Deci presa serioasă s-a decredibilizat total, nu mai există practic.

Ion Cristoiu: În clipul „Există viaţă după coronavirus”, cred că spuneţi în ironie, pentru că văd că există viaţa grea, vă refereaţi la un moment dat la infracţionalitate, de fapt la creşterea infracţionalităţii, dacă vreţi să vă explicaţi.

Citește și: Primar PNL: ‘Am plătit acest avion ca să pulverizeze din aer o soluție specială care salvează omenirea!’

Sorin Ovidiu Vîntu: Au venit de afară în milionul ăsta jumătate toţi infractorii noştri, mîndria noastră, au revenit la Patria-mumă. Plus infractorii care există în România. Vor face ravagii, mai ales cei care au venit din străinătate, n-au că mînca, dragule. Vor face ravagii. Deci la ora actuală Serviciul Român de Informaţii, Serviciile Armatei, serviciile Poliţiei toate trebuie să fie concentrate pe locurile unde se grupează la ora actuală lumea interlopă şi să le destructureze rapid clanurile. Una e să te atace unul şi alta e să te atace o bandă. Mă rog.

Ion Cristoiu: Va face faţă statul român, că dumneavoastră aveaţi acea formulă, „întăriţi-vă statul” este statul român suficient de tare ca să facă faţă acestui val de creştere a violenţei?

Doar statele slabe sînt abuzive

Citește și: Comentariu de Valeriu Șuhan: Spartacus și „banii țiganilor“

Sorin Ovidiu Vîntu: Un stat care s-a comportat atîţia ani abuziv, a arătat o slăbiciune imensă, doar statele slabe sînt abuzive, domnule Cristoiu. Nu, nu va face faţă.

Ion Cristoiu: Nu asta e o maximă, chiar e o zicere bună, aşa este statele slabe sînt abuzive. Spuneţi-mi de ce şi din închisoare aţi fost foarte dur cu clasa politică românească, de ce şi care ar fi slăbiciunile clasei politice la ora actuală?

Sorin Ovidiu Vîntu: Domnule Cristoiu daţi-mi un singur exemplu de politician pe care dumneavoastră l-aţi vota cu amîndouă mîinile. Măcar cu o mînă, nu cu amîndouă.

Ion Cristoiu: A, nu e nici unul.

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu recomand relaxare deocamdată. Avem încă decese, avem încă persoane în Terapie Intensivă’

Sorin Ovidiu Vîntu: De ce mă întrebaţi.

Ion Cristoiu: Păi care e cauza? E urmarea acţiunii Binomului ?

Sorin Ovidiu Vîntu: A, nu. Ce treabă are binomul că parlamentarul cutare sau premierul cutare e un dobitoc? Hai să fim serioşi.

Ion Cristoiu: De ce n-avem elită politică domnul Sorin Ovidiu Vântu?

Citește și: Tânărul bătut de șeful Poliției Bolintin Vale rupe tăcerea: ‘M-au omorât, cu bâte, cu pulane. M-a leșinat’

Sorin Ovidiu Vîntu: Începuse să se construiască, să se contureze, în momentul în care a venit uraganul peste România, au distrus toate centrele de putere, au fost arestaţi oameni politici, oameni de afaceri, locali, centrali. Ăsta a fost un plan, dacă vrei să cucereşti o ţară îi distrugi elita, îi distrugi ce are mai tare. Da să sărim peste asta. Dragule, oamenii ăştia nu ştiu carte, n-aţi văzut o grămadă dintre ei nu ştiu să vorbească româneşte, cum să mă conducă unul ca ăsta pe mine, dragule? Nu viziune, nu cultură economică, nu cultură politică, nu cultură de orice fel. De aceea am decis să sprijin apariţia a şase noi partide politice, nu unul, şase. Eu nu intru în politică, nu mă interesează, am destui bani, am siguranţă şi alimentară, dacă vreţi, dar îi finanţez după ce-i învăţ eu carte. Clubul ăsta de business şi politică asta îşi propune să înveţe carte un număr cît mai mare de oameni. Să-i înveţe politică şi business, nu există, domnule Cristoiu, să faci politică de anvergură fără să fi trecut clasa de business şi să ştii business. Cum nu poţi face business de anvergură, nu cîrciumoare şi buticuri fără să ai susţinere politică. E o realitate la nivel mondial. De ce tăcem? De ce ne facem că nu ştim?

Citește și: Avocata Dănilă Lorena: Despre atribuțiile Poliției Române în contextul stării de urgență

Ion Cristoiu: Am văzut textul dumneavoastră în legătură cu Clubul de business şi politică. Sînt aproape sigur că printre postările răutăcioase au fost şi cele care v-au zis dacă nu cumva e un FNI? Au fost, ca să vă supăr?

Sorin Ovidiu Vîntu: Nu, nu mă supăraţi.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră cum aţi răspuns?

Sorin Ovidiu Vîntu: Domnule Cristoiu o ţară are nevoie şi de proşti. Dacă n-ar exista nu ţi-ar mai săpa nimeni grădina, nu ţi-ar mai desfunda nimeni canalizarea. E bine să fie, decît să sară cu ciomagul în stradă mai bine să înjure pe internet.

Am căzut într-o capcană care mi-a fost întinsă ca ultimul prost.

Citește și: Un jurnalist rupe tăcerea: ‘Cum promovează liberalii în funcții ”penalii” de altădată’

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi, aşa ca să fie incomod pentru dumneavoastră, am studiat felul în care v-a lucrat Sebastian Ghiţă, mai ţineţi minte? Cum de v-a putut lucra pe dumneavoastră Sebastian Ghiţă în afacerea cu Realitatea?

Sorin Ovidiu Vîntu: În momentele mele de naivitate, asta e.

Ion Cristoiu: Recunoaşteţi?

Sorin Ovidiu Vîntu: Evident. Aşa cum am mai spus-o, am căzut într-o capcană care mi-a fost întinsă ca ultimului prost. Asta e.

Citește și: Dancă: ‘Important este ca oamenii să înțeleagă’. Ce se întâmplă după 15 mai? Starea de urgență ar putea fi prelungită

Ion Cristoiu: Au fost şi Serviciile care au pus la cale asta?

Sorin Ovidiu Vîntu: Cum adică dacă au fost şi serviciile? Idioţii din SRI au făcut toate operaţiunile. Cum adică dacă au fost şi serviciile?

Ion Cristoiu: Că tot nu ne aude nimeni spuneţi-mi nu cumva vi s-a părut Sebastian Ghiţă mai prost decît e? Adică ce teatru a jucat să vă tragă pe dumneavoastră pe sfoară, că dumneavoastră eraţi greu de tras pe sfoară?

Sorin Ovidiu Vîntu: Faceţi în general o cercetare jurnalistică foarte amănunţită. Am explicat lucru ăsta. Mi-a spus că trebuie să arate că e duşman cu mine domnului Blejnar, că altfel domnul Blejnar îi execută toate companiile. Şi vrea să-i prezinte o dovadă lui Blejnar, conform căreia noi sîntem duşmani. Şi atunci i-am zis, să facem o înregistrare în care eu să-l ameninţ, să-l sperii. Asta a fost tot. Am încercat să le dau o mînă de ajutor. Am fost un papagal. Se întîmplă.

Citește și: Toți părinții trebuie să știe asta! De ce fac copiii forme ușoare de COVID 19? Vezi ce spun medicii

Ion Cristoiu: Aţi mai da mîna cu Sebastian Ghiţă acum?

Sorin Ovidiu Vîntu: E o victimă şi el, săracul.

Ion Cristoiu: Parcă aţi fi în Săptămîna Sfîntă...

Sorin Ovidiu Vîntu: A, nu, nu, să ne înţelegem nu-l iert, staţi uşor, banii trebuie să mi dea.

Ion Cristoiu: Banii? Are să vă dea mulţi?

Sorin Ovidiu Vîntu: Destui.

Citește și: Primar PNL: ‘Am plătit acest avion ca să pulverizeze din aer o soluție specială care salvează omenirea!’

Ion Cristoiu: Dumneavoastră aţi crezut vreodată în Contele de Monte Cristo? Adică un om iese din celulă şi se gîndeşte după 20 de ani să se răzbune, credeţi că e posibil aşa ceva?

Sorin Ovidiu Vîntu: Da cum să nu, da cum să nu, este elementar. Cînd cineva te-a nedreptăţit nu poţi trece peste asta.

Ion Cristoiu: În afară de acest club, ce veţi face în continuare?

Sorin Ovidiu Vîntu: Acest club.

Ion Cristoiu: Poftim?

Sorin Ovidiu Vîntu: Dumneavoastră nu realizaţi importanţa acestui club.

Citește și: Comentariu de Valeriu Șuhan: Spartacus și „banii țiganilor“

Ion Cristoiu: Ba da, realizez, dar poate mai faceţi şi altceva. Ştiţi de ce întreb? Pentru că am văzut la unii confraţi speranţa că dumneavoastră veţi face din nou un trust de presă. Veţi mai face?

Sorin Ovidiu Vîntu: Domnule Cristoiu, eşti în România, cu cine să fac? Cu dumneavoastră şi cu cine? Ar mai fi 2-3, dar e insuficient pentru o televiziune puternică.

Ion Cristoiu: Ca proprietar de media, îmi puteţi spune de ce-a decăzut aşa de tare presa?

Sorin Ovidiu Vîntu: Motivele sînt financiare.

Ion Cristoiu: În sens?

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu recomand relaxare deocamdată. Avem încă decese, avem încă persoane în Terapie Intensivă’

Sorin Ovidiu Vîntu: Toţi proprietarii aceştia de presă, îmi cer iertare de la dumnealor, sînt nişte proşti. În loc să-şi folosească influenţa politică să treacă prin Parlament o lege conform căreia cabliştii trebuie să le plătească conţinutul, se mulţumesc cu mici ciubucuri, mici contracte de publicitate. N-au creier. Deci de vină sînt patronii de presă pe care nu-i duce capul cum să-şi optimizeze influenţa pe care o au în societatea românească. Vai de capul lor. În mod normal cabliştii trebuie să plătească conţinutul, conţinutul este o marfă care pe mine mă costă bani, ţi-o dau ţie şi tu încasezi banii rezultaţi în urma muncii mele. Nu e corect. Tot ce se cheamă Discovery, pentru a putea fi luat Discovery cabliştii plătesc cîţiva cenţi per abonat. Păi cum adică ca să nu preiei Antena 3, România TV, B1, Digi, chiar dacă e patronului, toate astea trebuie să încaseze bani de la cablişti. Este o aberaţie ce se întîmplă, o prostie monumentală a proprietarilor de presă. Neavînd bani, încearcă să obţină rating prin metode extrem de joase şi în felul acesta s-au deprofesionalizat valori, valori. Am lucrat cu nişte profesionişti excepţionali construind trustul Realitatea. Aproape toţi, cu o singură excepţie, au decăzut profesional. Să facă rating şi să obţină nişte mărunţiş, în loc să-şi asigure existenţa din banii plătiţi de cablişti. Aşa funcţionează lucrurile în mod normal, în mod logic.

Citește și: Tânărul bătut de șeful Poliției Bolintin Vale rupe tăcerea: ‘M-au omorât, cu bâte, cu pulane. M-a leșinat’

Ion Cristoiu: Deci credeţi că goana după rating duce la căderea presei?

Sorin Ovidiu Vîntu: Dragul meu, dacă te consideri presă de quality nu dai creierii ăia zdrobiţi pe şosea, hai să fim serioşi! Nu te hrăneşti din rahat şi sînge. Hai să fim serioşi! Asta nu e presă, dragă. Prefer să vizitez internetul unde sînt şi o grămadă de oameni deştepţi, am văzut nişte postări excepţionale, decît să mă uit la televizor. Credeţi-mă rar mă mai uit la televiziunile de ştiri. La dezbateri niciodată, la jurnale mă mai uit, dar la dezbateri niciodată.

Ion Cristoiu: Credeţi că internetul va lua locul presei clasice?

Sorin Ovidiu Vîntu: L-a luat deja.

Ion Cristoiu: În ce sens, spuneţi-mi?

Citește și: Avocata Dănilă Lorena: Despre atribuțiile Poliției Române în contextul stării de urgență

Sorin Ovidiu Vîntu: Generaţia 20-40 stă pe internet, moşnegii stau pe televiziunile de ştiri, cam asta e situaţia.

Ion Cristoiu: Mă miră că pentru postarea aia a dumneavoastră în legătură cu conspiraţia nu v-au suspendat. Explicaţi-mi şi mie de ce este interzis pe această planetă să spui că criza Coronavirus e o conspiraţie?

Sorin Ovidiu Vîntu: Forţele implicate în această manipulare, Excelenţă, domină planeta. Normal să poată opri ce nu le convine. Faptul că am făcut eu nişte comentarii nu-i deranjează absolut deloc, nu sînt persoana care poate îndemna la o revoluţie la nivel planetar. Nu-i deranjează.

Băieţaşii ăştia din politică gîndesc doar în cicluri electorale

Ion Cristoiu: Relansarea economică cum o vedeţi?

Citește și: Un jurnalist rupe tăcerea: ‘Cum promovează liberalii în funcții ”penalii” de altădată’

Sorin Ovidiu Vîntu: Excelenţă eu aş angaja un economist mare, un finanţist mare, un ministru al Agriculturii mare. Aş angaja specialişti. După cum bine ştiţi, domnule Cristoiu, eu lucrez cu experţi. Valoarea mea şi valoarea business-urilor mele a constat în valoarea echipelor pe care am ştiut să le construiesc. Eu nu sînt deşteptul pămîntului, m-am înconjurat de oameni mult mai deştepţi decît mine. Acelaşi lucru ar trebui să-l facă şi Parlamentul României. Să angajeze experţi autentici, să le creioneze un plan economic şi să-l pună în aplicare. Din nefericire, băieţaşii ăştia din politică gîndesc doar în cicluri electorale. Atît. Din patru în patru ani. Mintea lor nu-i duce mai departe de această perioadă de timp. De-aia nu pot gîndi. Nici nu se poate întîmpla în România un miracol, o revenire a acestui stat şi a acestei ţări. Pe timpul lui Ceauşescu România era o ţară formidabil de puternică din punct de vedere economic şi chiar politic, la nivelul planetar. Pentru că avea o căpetenie. Aşa cum era el, era o căpetenie. Astăzi, uitaţi-vă şi dumneavoastră în ce hal... Cine conduce România domnule Cristoiu? Ştiţi, îmi puteţi spune?

Citește și: Dancă: ‘Important este ca oamenii să înțeleagă’. Ce se întâmplă după 15 mai? Starea de urgență ar putea fi prelungită

Ion Cristoiu: Eu v-aş replica în sensul că pînă la urmă în democraţie asta este blestemata dependenţă de vot, nu?

Sorin Ovidiu Vîntu: Domnule Cristoiu, domnule Cristoiu, Puterea nu se împarte, Puterea este deţinută de o singură mînă, nu e tiranie. Trebuie să fie, evident, nişte legi care să revină la o adică, se compenseze sau să anuleze o decizie idioată a unei căpetenii. Dar puterea de zi cu zi trebuie exercitată de o singură persoană. Un tip cu viziune. Şi acum avem. Puterea în România e exercitată de Iohannis. Un profesoraş de fizică de liceu de provincie, ăsta conduce o ţară de 20 de milioane, domnul Cristoiu.

Ion Cristoiu: De ce sînteţi aşa supărat pe Klaus Iohannis, mai supărat decît mine?

Citește și: Toți părinții trebuie să știe asta! De ce fac copiii forme ușoare de COVID 19? Vezi ce spun medicii

Sorin Ovidiu Vîntu: N-am nimic cu el dar credeţi-mă că îl prefer pe gunoiul ăla de Băsescu lui Iohannis. Măcar ăla avea o viziune, tîmpită, greşită, dar avea şi avea puterea s-o pună în practică. Ăsta n-are nimic, dragă. Mai ales, reţine, în situaţie de criză majoră trebuie un bărbat puternic şi destupat la creier, aşa ca mine. Evident, nu intru în politică, n-am de gînd să conduc nimic, să ne înţelegem, dar un tip de genul meu. Asta e nevoie.

Ion Cristoiu: Cum de n-a putut să fie Klaus Iohannis numărul unu în această criză? Erau toate condiţiile, nu-i aşa? Facem o analiză la rece.

Sorin Ovidiu Vîntu: Eu sînt un pătimaş în general, dacă detest un individ nu stau să-l analizez. L-am văzut, l-am evaluat, e un personaj care n-are ce să caute în politică şi-n fruntea ţării româneşti.

Citește și: Primar PNL: ‘Am plătit acest avion ca să pulverizeze din aer o soluție specială care salvează omenirea!’

Ion Cristoiu: Aţi ajuns să-l apreciaţi mai mult pe Traian Băsescu?

Sorin Ovidiu Vîntu: Evident, diferenţă colosală între cei doi. Chiar dacă Băsescu e un gunoi, din punct de vedere intelectual îl depăşeşte net pe Iohannis.

Ion Cristoiu: După 30 de ani de postdecembrism, care este omul politic pentru care aveţi aprecieri, pe care-l consideraţi că a fost un om politic? ?

Sorin Ovidiu Vîntu: Sînt doi: Ion Iliescu şi Adrian Năstase.

Ion Cristoiu: De ce?

Sorin Ovidiu Vîntu: Ion Iliescu a ţinut ţara întreagă şi Adrian Năstase a băgat România în NATO şi în Uniunea Europeană.

Citește și: Comentariu de Valeriu Șuhan: Spartacus și „banii țiganilor“

Ion Cristoiu: Şi după asta, nu e nici unul?

Sorin Ovidiu Vîntu: Eu nu văd. Şi staţi să ne înţelegem, am coborît foarte mult standardele în ultima vreme, şi chiar la standardele scăzute nu văd pe nici unul. De aia trebuie schimbaţi toţi, dragă. Trebuie crescută o generaţie nouă de politicieni, trebuie schimbat sistemul politic în România. Aberaţia asta cu aşa zisa democraţie trebuie înlocuită cu un alt sistem politic, care să funcţioneze. Partidele trebuie să vină cu proiecte atunci cînd vor să fie votate. Proiecte pe care să şi le respecte dacă vor cîştiga alegerile. Să aibă respect pentru ăla care le dă votul. Să ştie că ajung acolo să cîştige şi ei, dar dintr-o sută de lei ei cîştigă 2 lei, 98 de lei cîştigă restul naţiei. Oamenii trebuie educaţi pentru politică. Să ştie ce responsabilităţi au acolo. Puterea fără responsabilitate este un dezastru. Nimeni, în afară de cei doi, nimeni dintre cei care au condus această ţară nu şi-au asumat şi responsabilitatea actului puterii.

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu recomand relaxare deocamdată. Avem încă decese, avem încă persoane în Terapie Intensivă’

Ion Cristoiu: Am vorbit despre postările dumneavoastră din perioada închisorii, e uşor, e greu să ai postări pe Facebook şi blog din închisoare?

Sorin Ovidiu Vîntu: Nu. Îmi scriam materialele şi le dictam fiului meu care le printa şi le trimitea administratorului de cont. Simplu ca bună ziua.

Ion Cristoiu: N-aveaţi internet la închisoare?

Sorin Ovidiu Vîntu: Excelenţă, totuşi, e puşcărie.

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi aşa dacă aţi scrie o carte de memorii

Sorin Ovidiu Vîntu: Am scris-o deja.

Ion Cristoiu: Şi cînd o publicaţi?

Sorin Ovidiu Vîntu: La momentul oportun.

Citește și: Tânărul bătut de șeful Poliției Bolintin Vale rupe tăcerea: ‘M-au omorât, cu bâte, cu pulane. M-a leșinat’

Ion Cristoiu: Ce dobîndeşte un om ca dumneavoastră, care era puternic, după experienţa închisorii?

Sorin Ovidiu Vîntu: Domnule Cristoiu, sînt un om cu un psihic extrem de puternic. Nu m-a afectat absolut deloc, dar absolut deloc. Evident am înaintat în vîrstă, anumite probleme de sănătate s-au agravat, dar atît. Se agravau şi dacă eram acasă.

Ion Cristoiu: În interviurile pe care le-am avut unii interlocutori au spus că această criză a arătat cît de mic e omul în raport cu Natura, cu Dumnezeu. Dumneavoastră aţi tras vreo concluzie din această criză?

Sorin Ovidiu Vîntu: Mi s-a confirmat, ceea ce ştiam cu toţii, cît de uşor e de manipulat omul. E atît de uşor de manipulat. Staţi în casă, noi nu ne vedem faţă în faţă, toată România stă în casă. Adică aţi acceptat în mod incredibil un abuz la adresa libertăţii dumneavoastră.

Citește și: Avocata Dănilă Lorena: Despre atribuțiile Poliției Române în contextul stării de urgență

Operaţiunea se va numi Clubul de Politică şi Afaceri SOV

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi mai multe lucruri dar practice despre acea iniţiativă a dumneavoastră.

Sorin Ovidiu Vîntu: Deci operaţiunea se va numi Clubul de Politică şi Afaceri SOV. Voi lansa pe internet o testare naţională psihologică pentru cei care vor să aplice. Un test de IQ.

Ion Cristoiu: Să luăm paşii. Cine vrea trebuie să aplice. Veţi avea un formular? Paşii practici.

Sorin Ovidiu Vîntu: Practic aplici pentru testul respectiv, răspunzi la întrebările de acolo, ele sînt într-un server, nişte specialişti fac profilul psihologic, determină IQ-ul fiecăruia în parte, primii 20, cei mai deştepţi 20 vor lua loc într-o clasă unde nişte traineri, nişte profesori le vor explica, ei vor învăţa nişte lucruri. Nu cum se învaţă la şcoală ci într-un mod cu totul şi cu totul practic, nu teorie. Vor învăţa economie, psihologie, sociologie, logică, chestiile esenţiale din aceste materii.

Citește și: Un jurnalist rupe tăcerea: ‘Cum promovează liberalii în funcții ”penalii” de altădată’

Ion Cristoiu: Am remarcat Logica. De ce Logica?

Sorin Ovidiu Vîntu: Nu logica Aristotelică, măcar logica formală, hai să ne înţelegem.

Ion Cristoiu: Măcar să gîndească logic.

Sorin Ovidiu Vîntu: Dacă nu eşti capabil să gîndeşti, ce cauţi în business sau în politică? Trebuie să înveţi să gîndeşti. Lecţii de business, reţineţi nu să facă business, lecţii de business, business îi învăţ eu. Eu pentru 20 de minute îi voi învăţa ce trebuie să ştie ca să aibă succes în business. Deci îi învăţ afaceri, nu cum să facă un plan de afaceri, ăla îl găsesc peste tot. Carismă şi un tip extrem de antipatic poate învăţa să fie agreabil. Deci tot ceea ce este nevoie pentru un om să facă politică sau afaceri la nivel naţional.

Citește și: Dancă: ‘Important este ca oamenii să înțeleagă’. Ce se întâmplă după 15 mai? Starea de urgență ar putea fi prelungită

Ion Cristoiu: Online va fi toată?

Sorin Ovidiu Vîntu: Deci va avea sala de 20 de studenţi, de cursanţi, va avea un profesor care va vorbi cu ei, le va explica, şi totul va fi în on line.

Ion Cristoiu: Cît va dura şcoala?

Sorin Ovidiu Vîntu: Trei luni.

Ion Cristoiu: Şi după ce termină care e afacerea?

Sorin Ovidiu Vîntu: Poftim?

Ion Cristoiu: Care e afacerea, după ce termină?

Citește și: Toți părinții trebuie să știe asta! De ce fac copiii forme ușoare de COVID 19? Vezi ce spun medicii

Sorin Ovidiu Vîntu: După ce termină, pentru cei care au ideile şi s-au pregătit şi îi văd că sînt cei mai deştepţi şi vor să facă business le pun la dispoziţie bani să facă business, le deschid nişte companii. Eu luîndu-mi 30% din fiecare companie. Pentru cei care vor să facă politică le pun la dispoziţie tot ce înseamnă resursa clubului ca să facă politică. Voi sprijini apariţia a şase noi partide politice, nu unul singur, ci şase. Cu speranţa ca în 2024 oamenii pe care-i cresc eu să-i măture pe ăştia şi să ia puterea în România ştiind deja ce au de făcut.

Ion Cristoiu: Pe această scenă politică, de la extrema dreaptă la extrema stîngă, partidele acestea unde se situează? În centru? La Stînga? La Dreapta?

Sorin Ovidiu Vîntu: Fiecare îşi va face partidul, deci după învaţă politică va vedea dacă e de Dreapta, dacă e de Stînga, dacă e de Centru. Şi un lider îşi va face partid de Dreapta, de Stînga, de Centru.

Citește și: Primar PNL: ‘Am plătit acest avion ca să pulverizeze din aer o soluție specială care salvează omenirea!’

Ion Cristoiu: Mă uit la guvernarea PNL, teoretic de Dreapta, n-aveţi impresia că postdecembrist noi n-am avut guvernări de Dreapta, liberal-capitaliste?

Sorin Ovidiu Vîntu: Ba a fost unul, a lui Tăriceanu.

Ion Cristoiu: Da?

Sorin Ovidiu Vîntu: Un guvern de Dreapta autentic.

Ion Cristoiu: Care a luat măsuri. Acesta de ce nu ia măsuri de Dreapta?

Sorin Ovidiu Vîntu: Păi nu ştie. Habar n-are ce e Dreapta.

Citește și: Comentariu de Valeriu Șuhan: Spartacus și „banii țiganilor“

PSD-ul n-are personalităţi

Ion Cristoiu: Partidului Social Democrat ce şanse îi mai daţi de specialist în PSD?

Sorin Ovidiu Vîntu: Excelentă. Cu unul ca Ciolacu în frunte ce pretenţii ai? Culmea, culmea Dragnea, aşa hulit, înjurat, a fost singurul lider autentic de Stînga în România, după Adrian Năstase. Lider puternic, cu viziune. Ăla, cum îl cheamă, ministrul de Finanţe, îmi scapă acum.

Ion Cristoiu: Teodorovici?

Sorin Ovidiu Vîntu: Aşa şi Vâlcov au venit cu Ordonanţa 114, bijuterie pentru ţara românească pe care idioţii ăştia au anulat-o. Dragule, PSD-ul n-are personalităţi. Singurul om de acolo care e specialist într-un domeniu este Iulian Iancu, e un om pe energie. Ăla ar trebui să se ocupe de portofoliul energiei, indiferent de guvernare, pentru că e profesionist. Ştie ce are de făcut. Şi mai era, reţineţi, Dan Ioan Popescu, foarte bun şi ăla, cu viziune într-adevăr. Păcat c-a fost cam lacom.

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu recomand relaxare deocamdată. Avem încă decese, avem încă persoane în Terapie Intensivă’

Ion Cristoiu: PNL spuneţi e partid de Dreapta sau de Stînga?

Sorin Ovidiu Vîntu: E o adunătură de ... care n-are nici o legătură.

Ion Cristoiu: Adunătură?

Sorin Ovidiu Vîntu: Are doar un tip, dar nu se identifică nici un mod cu acel tip. Este o adunătură de, ştiu eu, funcţionăraşi politici.

Ion Cristoiu: Aţi avut o postare şocantă în care pledaţi pentru RomExit. De ce să iasă România din Uniunea Europeană?

Sorin Ovidiu Vîntu: De ce să rămînă?

Ion Cristoiu: Vă întreb?

Sorin Ovidiu Vîntu: De ce să rămînă, Excelenţă?

Ion Cristoiu: Pentru că, ca să mă exprim în termenii lui Klaus Iohannis, ne dau nişte bani.

Citește și: Tânărul bătut de șeful Poliției Bolintin Vale rupe tăcerea: ‘M-au omorât, cu bâte, cu pulane. M-a leșinat’

Sorin Ovidiu Vîntu: Care bani?

Ion Cristoiu: Asta cam aşa e? Întrebaţi-l pe el.

Sorin Ovidiu Vîntu: Dragul meu Uniunea Europeană este o construcţie care n-are nici o legătură cu ideea fundamentală pornită de la vechii francmasoni. N-are legătură. A fost modalitatea prin care nemţii au putut să-şi anexeze, fără să tragă un foc de pistol, întreaga Europă. Culmea s-a ajuns pînă acolo încît ne rugam de nemţi „Luaţi-ne şi pe noi?” Ce ne-au dat acolo. Ce-am cîştigat acolo? Ne-au ras toate bogăţiile, alea pe care le puteau rade, ne-au luat toată forţa de muncă şi nu ne-au dat absolut nimic în schimb, ba ne-au dat: Diktate. Diktate, Excelenţă. Poate vă mai amintiţi termenul. Inadmisibil. Cît de proşti pot fi politicienii români să accepte toate lucrurile astea? Cît de proşti?

Ion Cristoiu: Vorbeaţi în postarea aceasta „Există viaţa după coronavirus” şi de faptul că ar trebui să folosim acest prilej pentru a dezvolta agricultura.

Sorin Ovidiu Vîntu: Domnule Cristoiu, industrializarea agriculturii.

Citește și: Avocata Dănilă Lorena: Despre atribuțiile Poliției Române în contextul stării de urgență

Ion Cristoiu: Da, aşa e.

Sorin Ovidiu Vîntu: Produs agricol industrializat, dragul meu, ăla e plus valoarea, ăla aduce profituri imense. Trebuia să citiţi capitolul 62 din blogul meu, Proiectul SOV, proiectul meu de ţară. Şi acolo aveţi o descriere clară cu cifre, cu tot ce aveţi nevoie să vedeţi ce trebuie făcut în România. Priveşte toată naţiunea şi tot statul acel proiect. E o capodoperă, păcat că... nimic. Repet că eu cînd am făcut orice afacere m-am înconjurat de oameni supercalificaţi şi superdeştepţi. Am lucrat cu idei de-ale lor, am avut forţa să le pun în practică, şi ei m-au ajutat să le pun în practică. În spaţiul public au apărut o grămadă de oameni de bună credinţă cu numeroase idei. Nimeni nu le-a luat în seamă. Bă chiar aşa deştepţi o fi ăştia că nu mai există nimeni mai deştepţi decît ei? O grămadă de idei, lasă proiectul meu, nu s-a preluat nici o idee din spaţiul public şi sînt o grămadă, valoroase. Adică, cît de cretin să fii să nu te adapi de la înţelepciunea altuia? Am avut de învăţat aveţi cuvîntul meu de onoare şi de la menajera mea. A venit cu o chestie care mi-a străfulgerat, am făcut o conexiune şi am găsit... nu se poate să nu citeşti, să nu evaluezi bă o fi bună ideea asta?

Citește și: Un jurnalist rupe tăcerea: ‘Cum promovează liberalii în funcții ”penalii” de altădată’

Ion Cristoiu: Da, trebuie spus telespectatorilor că asta e o formulă extraordinară, industrializarea agriculturii dumneavoastră spuneţi că în fiecare localitate, sat, să fie o mică industrie alimentară.

Sorin Ovidiu Vîntu: Absolut din ce produce acolo să industrializeze. Produce fructe face conserve de fructe, face compoturi şi vinde compoturi, nu vinde mărul sau cireşica, sau sucul.

Ion Cristoiu: De ce 30 de ani n-am putut să facem?

Sorin Ovidiu Vîntu: Dragul meu prieten pentru că nu gîndeşte nimeni. Toţi care vin la putere se gîndesc cum să fure mai mult, să-şi asigure toată ... şi să-şi facă bani pentru toată existenţa că ştiu că nu mai pupă acolo. Nimeni nu gîndeşte pentru alegător, pentru tîmpitul care l-a votat. Îi doare fix în cur. Vă rog să mă iertaţi.

Citește și: Dancă: ‘Important este ca oamenii să înțeleagă’. Ce se întâmplă după 15 mai? Starea de urgență ar putea fi prelungită

Ion Cristoiu: Am înţeles, pe internet e permis.

Sorin Ovidiu Vîntu: Eu nu-mi permit totuşi, mi-a scăpat, îmi pare rău, îmi cer iertare de la cei care ne urmăresc şi de la dumneavoastră.

Ion Cristoiu: Credeţi că din politicieni românii au învăţat ceva din această perioadă?

Sorin Ovidiu Vîntu: Absolut nimic şi asta foarte încet.

Ion Cristoiu: De ce n-au învăţat?

Sorin Ovidiu Vîntu: Cum să mă explic: nu au creier şi asta e foarte simplu. Ajung nişte proşti să conducă 20 de milioane de români. Nu se poate aşa.

Citește și: Toți părinții trebuie să știe asta! De ce fac copiii forme ușoare de COVID 19? Vezi ce spun medicii

Avem avantajul, nefiind Uniunea Europeană că putem să tipărim monedă

Ion Cristoiu: Printre ultimele întrebări: care va fi principalul aspect al crizei economice care va urma la noi?

Sorin Ovidiu Vîntu: Bănuiesc că va trebui să batem monedă. Avem avantajul, nefiind Uniunea Europeană că putem să tipărim monedă. Cred că ăsta e primul lucru care trebuie făcut. Să se genereze o hiperinflaţie şi, păcat că domnul Mugur Isărescu e prea bătrîn ca să mai înţeleagă jocul tinerilor, România trebuie să-şi lanseze o criptomonedă. O monedă care să funcţioneze paralel cu leul românesc, astfel încît să fie un control al inflaţiei. Prin criptomonedă poţi controla inflaţia în aşa manieră încît ea să devină motor de dezvoltare. Avem nişte şanse uriaşe, domnule Cristoiu, trebuie un şef, trebuie un lider. Un cap care să pună în practică să bată cu pumnul şi să spună faceţi asta, faceţi asta, şi să se înconjoare de specialişti, dragule, de profesionişti autentici. A ajuns România să fie condusă de Streinu-Cercel, băiatul ăla de la ONU nu mai ştiu cum îl cheamă. Eu îi foloseam acolo să-mi scrie o hîrtiuţă, mă uit să văd despre ce e vorba dar deciziile le iau eu, nu mi le ia un medic, cu toată dragostea, ce-i atîtea osanale la medici, îi pupăm în cur. Sînt o grămadă printre ei, domnule Cristoiu, care habar n-au de meserie, ce fac le ridic osanale. Ajung să fiu condus de Rafila, de Cercel, de cum îl cheamă, mai este unul, cum îl cheamă? Arafat?

Citește și: Primar PNL: ‘Am plătit acest avion ca să pulverizeze din aer o soluție specială care salvează omenirea!’

Ion Cristoiu: Raed Arafat, da.

Sorin Ovidiu Vîntu: Mi-e simpatic. A construit ceva, dar pînă la un punct, dragul meu. La nivelul ăsta omul şi-a atins de mult treapta incompetenţei maxime. Eu n-am nevoie de el decît să-mi scrie pe o hîrtie nişte fapte şi nişte consecinţe, atît. Deciziile le iau eu politic, nu ia Rafila decizii în locul meu... N-am nimic cu oamenii ăia, să ne înţelegem, dar n-au calificarea să mă conducă. Au altă calificare. Şi între noi fie vorba, bîjbîie de-ia naiba şi ăştia. Hai să fim serioşi. Experţii sufletului.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră spuneţi că în această perioadă de criză de fapt au condus doctorii şi nu politicienii?

Citește și: Comentariu de Valeriu Șuhan: Spartacus și „banii țiganilor“

Sorin Ovidiu Vîntu: Şi nişte doctori, mă iertaţi, slab pregătiţi profesional. Îmi cer scuze de la ei. Adică dacă venea domnul Rafila cu un tratament sau cu un vaccin da, îl aplaudam. Dar cu cea venit? Cu nişte vorbe pe care le-a preluat de pe la ONU, de pe la Uniunea Europeană. Adică după 15 mai ies în stradă trebuie să-mi pun botniţă. Domnul Cristoiu, cît de proşti să fim? Cît de proşti să fim.

Ion Cristoiu: Nici dumneavoastră nu vă plac aceste botniţe.

Sorin Ovidiu Vîntu: Odată că nu ajută la nimic. Doi, cum mai văd eu femeia aia dacă-mi place sau nu-mi place?

Citește și: Nelu Tătaru: ‘Nu recomand relaxare deocamdată. Avem încă decese, avem încă persoane în Terapie Intensivă’ .