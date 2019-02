Sorina Matei DISTRUGE declarațiile publice ale Laurei Codruța Kovesi: fotografiile care nu lasă loc de interpretări

Fostul procuror-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține că ea nu s-a implicat și nu a avut atribuții legate de aducerea în țară a lui Vlad Nicolae Popa. Jurnalista Sorina Matei prezintă o serie de întâlniri ale lui Kovesi cu oficiali indonezieni și cu o săptămână înainte de extrădarea lui Nicolae Popa a dus scrisoarea de extrădare semnată de Traian Băsescu și a înmânat-o indonezienilor.

”*13.02.2019. LCK, suspect, fost procuror şef DNA, fost procuror general al României: "Eu, Kovesi Codruța, nu aveam nici un fel de atribuții legate de extrădare" (Digi24)

*15.02.2019. LCK, suspect, fost procuror şef DNA, fost procuror general al României: "Nu am avut atribuții legate de extrădarea condamnatului Popa Nicolae.De extrădare s-au ocupat Poliția Română și Ministerul Justiției." (după ieşirea din Parchetul General)

*9 martie 2011, LCK, procuror general al României, cu o săptămână înainte să plece la Jakarta, la conferinţa procurorilor (16-19 Martie 2011, The 7th IAP Asia Pacific And Middle East Regional Conference And High Level Prosecutors Meeting) unde i-a înmânat preşedintelui Indoneziei scrisoarea preşedintelui Băsescu pe extrădare, se duce la ambasadoarea Indoneziei, Marianna Sutadi, la reşedintă. În imagini task forceul "operaţiunii Indonezia" (LCKovesi, Marius Iacob, Angela Nicolae, Vasile Viorel si ofiţerul SRI- se pare că este chiar colonelul Marian Dumitrescu, acum şeful corpului de control al directorului SRI, E. Hellvig, atunci, în 2011, şef sector Juridic în cadrul Directiei Generale Securitate Interna a SRI).