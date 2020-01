Sorina Matei îl desființează pe profilerul care a intrat în mintea lui Dincă: 'N-ai reușit să convingi pe nimeni. Mai du-te o dată la școală'

Jurnalista Sorina Matei a răbufnit după explicațiile oferite de profilerul Poliției Române, Dorin Dumitran, omul care a intrat în mintea lui Gheorghe Dincă. „N-ai reușit să convingi pe nimeni. Mai du-te o dată la școală”, este reacția jurnalistei.

„Profilerul lui pește, școlit la FBI of course, “you can call me Dorian”, a ieșit în seara asta să spună la proști că un nebun a fost înger toată viața și l-au apucat la 60 de ani crimele în serie și violurile cu tot cu vecini, că era singur și se plictisea, dar în rest a fost cuminte. Și de fapt e de vină un post de televiziune, adicătelea RTV, că ei nu sunt în stare să rezolve un asemenea caz. Cică sunt ziariștii vinovați că îi fac pe ei, pe poliție, procuratură și DIICOT - proști, ceea ce ei sunt de fapt. Ca ăla de la DIICOT Craiova care a stat cu sesizarea pe Luiza și mașina lui Dincă sub nas săptămâni sau că nu cunosc zonele criminogene care duduie de tipologii infracționale. Că uneori sunt și ei băgați până în gât, prieteni cu infractori, criminali sau interlopeală. Deci domn “you can call me Dorian” cred că nu știe ce înseamnă să stea pe caz vreo 20 de posturi de televiziune sau vreo 200, că procesul lui Bundy a fost live și nu s-a plâns niciun profiler cu adevărat al FBI că nu putea să facă nimic de presă. So ciocu’ mic și joc de glezne, plimbă ursu’. “You can call me Dorian” a ieșit să justifice mizeria de anchetă și rechizitoriul de tot râsul al DIICOT făcut pe poveștile lui Dincă back and forth. You can call me Dorian, n-ai reușit să convingi pe nimeni. Mai du-te o dată la școală. Și după aia învață “să-l faci” pe moștăgârță Dincă. În plus, profilerii nu se apucă să-și despice cazurile în desfășurare la tv. Decât atunci când procuratura e atât de în big deep shit că n-o mai crede nimeni și vine în ziua trimiterii în judecată și trebuie o “prospătură” să mai aburească ce să vedeți - tot pe la tv pe fraieri”, scrie Matei pe Facebook.