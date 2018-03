Sorina Matei îl DISTRUGE pe Ion Cristoiu, după interviul cu Sebastian Ghiță

Jurnalista Sorina Matei critică extrem de dur interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghiță. Sorina Matei arată că interviul nu aduce nicio știre, asta în timp ce Cristoiu nu-l pune în dificultate pe Ghiță, unul dintre personajele cele mai controversate din România.

Interviul e prost. Prima parte. 43 de minute fără conținut, cadență de melc, tonus anesteziat.

Interviul nu a generat nicio știre. Chestiune elementară. Publicul nu a aflat nimic in plus fata de ce știa. Ba chiar se eludeaza lucruri arhicunoscute și chiar nu sunt exploatate lucruri zise: vrea sa revină unde era/ prieten al statului după ce își rezolva dosarele. Nicio întrebare suplimentară, nicio aprofundare, nicio curiozitate. Ziaristul era atât de fascinat de personaj, alta greșeala mare, încât a uitat sa fie ziarist.

In interviu Ghiță e lăsat sa bată câmpii și sa mintă. As usual, as spune. Nu a plănuit plecarea, când a plănuit-o, nu s-a certat cu aia de la SRI, când s-a certat și a spus ca are zeci de ore de inregistrari, nu a vorbit cu Coldea, când a vorbit la plecare, ba chiar s-au dat telefoane și ameninta, softuri, afaceri -lăsat sa abereze, de zici ca era la “Din dragoste”, nu un personaj întins pe structurile de siguranța naționala.

Interviul are carente de documentare. Nu Maior era seful SRI când a fugit Ghiță, ci Hellvig care a fost la K2 când a fugit Ghiță.

Interviul întotdeauna se pliază pe profilul intervievatului. Nu interesează pe nimeni dacă intervievatul se bărbierește și ce impresii ai tu despre asta. Publicul e suficient de deștept sa își formeze propriile impresii pe care tu nu trebuie sa le distorsionezi. Intr-un interviu interesează însă ce interlocutorul vrea sa ascundă, ce nu vrea sa arate, interesează reacții, exprimări, informație și tu trebuie sa aduci toate acestea publicului la suprafața. Dar ca sa știi ce poți aduce la suprafața, trebuie sa documentezi serios personajul, sa-l incomodezi dacă nu se deschide, sa-l lași sa vorbească dacă se deschide, sa-l pui in dificultate, sa-l aduci in blind spoturi, nu sa te dai, sa te maimuțăresti pe langa el.

In interviu de personaj, interlocutorul trebuie sa vorbească. De aceea se cheamă interviu. Nu ziaristul.

Mai de impact, generatoare de informație și știri au fost înregistrările făcute chiar de Ghiță, in situație de tensiune, ce au condus la un eveniment major.

Interviul a avut și un timing prost. Este dat in perioada când Vucic vorbea la București la nivel de sef de stat chiar de extrădarea lui Ghiță. Interviul nu se face când interlocutorul așteaptă/ negociază o decizie ce poate avea impact in privința lui. In aceasta situație clar definita, era mai mult decât probabil ca Ghiță va sta cumințel, ca nu e in interesul lui extrădarea și va fi blând, împăciuitor, negociator. Ghiță, deși nu un personaj de calibru, o personalitate cu impact, este bun ca interlocutor de interviu atunci când este in ofensiva, nu in defensiva.

Interviul a fost ridicat ca strategie de marketing și PR pana la cer, o uriașă greșeala, când el era din punct de vedere al conținutului foarte slab. Mai mult, interviul a fost amanat de la difuzare alte câteva zile ca sa se coreleze cu alte evenimente. Alta greșeala. Așa s-au ridicat zile in şir fals, șmecherește, așteptările iar când s-a văzut conținutul gol, dezamăgirile și comentariile au fost pe măsura. Așa îndepărtezi publicul și te decredibilizezi.

Știu ca nu interesează pe nimeni imaginea, dar in lipsa continutului, se văd greșelile de imagine care contează. Televiziunea este in primul rând imagine iar intr-un interviu interlocutorul trebuie mereu reliefat, devoalat cât se poate si din punct de vedere al imaginii. Ca exemplu, când ai un intervievat îmbrăcat in negru nu-l așezi in cadru in spate fix cu un perete negru, pe scaun negru, la masa neagră, intr-o incapere intunecata cu toti peretii negri. Negru, pe negru, pe negru, pe negru cu lumina proasta, fără contur, dă senzația de grotă. Așa, nici trăsăturile lui Ghiță și reacțiile lui nu sunt văzute, care oricum nu sunt ca nu a fost pus in dificultate, niciun close up nu ai, nici trăire, nici zvâc, nici un cadru ca lumea nu ai, ai doar un personaj nedefinit imagistic cu tonus de diazepam care balteste degeaba și jonglează, stiut ca nu este bogat in cuvinte, in fata unui public oricum dezamăgit de știri.

Si mai sunt.