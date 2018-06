Sorina Matei, reacție după acuzațiile judecătorului CCR, Petre Lăzăroiu: 'Cu Cotroceniul la psiholog'

Jurnalista Sorina Matei intervine în scandalul dintre CCR și Cotroceni, după ce Petre Lăzăroiu a acuzat presiuni din partea consilierului prezidențial Simina Tănăsescu. Matei spune că președintele Klaus Iohannis nu poate da decret de revocare a unui judecător CCR, pentru că „nu are bază legală”, iar judecătorii CCR sunt „inamovibili”.

„Cu Cotroceniul la psiholog

1. C.Dănileţ zice că a trimis sesizare la CCR și că n-a trimis nimic, nici sesizare, nici solicitare, n-a cerut niciun decret de la Cotroceni. Cotroceniul zice că a trimis+cerut de la ei.

2. C.Dănileţ scrie că dă în judecată CCR. Cotroceniul zice că îi dă pe ei.

3. Klaus I. zice că nu poate da decret că n-are atribuţii, că n-are lege.

4. Simina T. îi zice după aceea lui P.Lăzăroiu că ar putea da decret chit că ştie că n-are lege şi nu poate. Pretext? Că Dănileţ i-ar da pe ei în judecată în sesizarea pe care Danilet zice a trimis-o de fapt la CCR. So, un pretext, un motiv/ argument fake.

Facts.

Preşedintele nu poate da decret de revocare a unui judecător CCR.

Nu există lege. N-are bază legală.

În plus, judecătorii CCR sunt inamovibili, potrivit legilor şi Constituţiei (art.145 Constituţie).

Dacă Klaus I. dă decret, nu are ce lege să invoce, e ca şi cum cineva de pe facebook ar da un decret ca mâine să plouă. Are fix aceeaşi valoare juridică.”, scrie Sorina Matei, pe Facebook.

Petre Lăzăroiu, care a votat în favoarea revocării Laurei Codruța Kovesi, a declarat vineri că fost căutat de consilierul prezidențial Simina Lăzărescu, ce i-a spus că se pune în discuție revocarea sa, după ce un ONG i-a cerut acest lucru președintelui Iohannis.

Administrația Prezidențială a anunțat că Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă, iar discuția a fost una pur teoretică pe marginea solicitării asociației civice VeDem Just. Mai mult, sursa citată susține că nu este implicată Administrația Prezidențială.