Sorina Matei s-a dezlănțuit după ce Iohannis a anunțat că va candida pentru un nou mandat: 'Trebuie să fie destul de disperat. Îi e teamă de suspendare'

Jurnalista Sorina Matei comentează sâmbătă, pe Facebook, decizia președintelui de a candida pentru un nou mandat. Ea consideră că niciun președinte al României nu a fost atât de disperat încât să-și anunțe candidatura la jumătatea anului precedent prezidențialelor. Mai mult, Sorina Matei susține că Iohannis a luat condamnarea lui Liviu Dragnea și a speculat-o politic, subliniind că „așa ceva nu se face niciodată”.

„Trebuie să fie destul de disperat Klaus dacă a ieșit cu mai bine de un an înainte cu anunțul candidaturii la Președinție. Niciun presedinte al României din ultimii ani nu a fost atât de disperat încât să-și anunțe candidatura la jumătatea anului precedent prezidențialelor. Asta se face in ultimul moment, din multe motive. Dar mișcarea arată că Iohannis are o echipă foarte slabă, neinspirată/ no surprise, ii e teamă de suspendare, și că nu prea mai are instrumente în lupta cu PSD/Dragnea.

Cam cât de luminat să fii ca să-ţi anunţi candidatura de condamnarea lui Dragnea? Fix asta nu trebuia să faci, pentru a întări şi sedimenta încrederea în independenţa şi imparţialitatea actului Justiţie. Dar nu, Klaus a luat condamnarea şi a speculat-o politic, ca şef de stat, preşedinte în exerciţiu, arătând că nu-i pasă de Justiţie, nu-i pasă decât de el, că aşa înţelege el actul de Justiţie, fiind vorba doar de viitorul său politic propriu şi personal. Niciun preşedinte al României din ultimii 29 de ani nu şi-a anunţat candidatura la Preşedinţie de vreo condamnare. Pentru că aşa ceva nu se face niciodată. Cât despre candidatură, nu mai are nimeni niciun dubiu că Iohannis adoră confortul pe bani publici. Dacă câștigă să zicem prin absurd peste 1 an și jumătate, va fi interesant de văzut cât îl va tine CCR cu mandatul nevalidat. Cum ar veni, e mult de citit, de numărat voturi pentru, împotriva, nule. Nu e de joacă cu un presedinte care calcă in picioare legea fundamentala, mintind sub jurământ în fata Curții Constitutionale, şi nu dă doi bani pe independenţa şi imparţialitatea actului de Justiţie în ţara sa.”, scrie Sorina Matei