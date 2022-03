Soția lui Dacian Cioloș dezvăluie cum a ajuns la mindfulness: 'Am trăit cu o senzaţie acută că războiul este tot timpul aici'

Soţia lui Dacian Cioloş, Valerie Cioloş-Villemin, şi-a dezvăluit gândurile despre război, pe care spune că l-a simţit mereu aproape, prin prisma faptului că părinţii şi bunicii săi au luptat pe front şi au fost duşi în lagăr.

„Toată viața mi-a fost frică de tine. Am trăit prea multă suferință prin celulele pe care mi le-au lăsat strămoșii ca moștenire, bunicul meu, străbunicul meu… Și ești aici, la granița țării în care am ales să locuiesc. Am încercat să te înțeleg. Doar că nu pot. Mintea mea nu te poate înțelege. Cum se poate pune în echilibru ambiția cu viețile umane? Am citit povești, reale și imaginare despre tine. Ți-am văzut fețele și am simțit suferința cu care vii.

Sunt aici. Pe perna mea. Rugaciune si meditatie. Acesta este modul meu de a te înfrunta. Știu că rădăcinile tale sunt în fiecare dintre noi. Știu că de fiecare dată când reacționez cu gânduri violente, cu cuvinte violente și, uneori, cu acțiuni violente, sunt în slujba ta. Nu voi fi în slujba ta.

Să stau aici, să mă rog și să meditez este actul meu de rezistență, este manifestul meu de pace. Este un act radical de dragoste. Este contribuția mea pentru a fi uman”, a scris Valerie Cioloș-Villemin într-o postare pe Facebook, căreia i-a dat titlul „Gânduri personale despre război”.

La Europa FM, Valerie Cioloș-Villemin a povestit și cum a ajuns la mindfulness.

„Tot timpul am trăit cu o senzație acută că războiul este tot timpul aici, de fapt. M-am născut în Lorraine care este o regiune care a fost marcată de două războaie mondiale, unde multe tragedii s-au petrecut. Străbunica mea a fost dusă în lagăr… Dacă ești un om sensibil și cu bun simț, să auzi în istorie cum au murit milioane de oameni în primul război. Având asta în familie m-am uitat, am vrut să știu mai mult și am auzit și am căutat carnețelele bunicilor de la străbunică și m-am întrebat de unde vin toate astea și cam așa am ajuns și la mindfulness. Că războiul este în fiecare clipă. Eu mă mir că nu a fost până acum”, a spus Valerie Cioloş la Europa FM.

Tatăl lui Valerie Cioloș-Villemin a fost în război când ea încă nu se născuse: „Da, și am realizat acum câteva zile. Era pe câmp de război când eu mă nășteam”.

„Era o senzație de pericol. Pericolul poate fi oricând și moartea poate fi oricând. Foarte des apărea acest cuvânt în familie, dar nu știam de unde vine. Acum am realizat asta, recent”, a mai spus Valerie Cioloș-Villemin.