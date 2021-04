Soțul Corneliei Catanga, în lacrimi către Vlad Voiculescu: 'În afară de răutate şi mizerie umană ce lăsaţi în urmă?'

"Și ea ( n.r Cornelia Catanga) și Nelu Ploieșteanu și Gabi Luncă au fost prime stele în constelația muzicii lăutărești au făcut enorm de mult și l-aş întreba pe domnul Vlad Voiculescu ce lasă el în urmă?

Oamenii ăștia și au înscris numele în nemurire! Ce lasă domnul Vlad Voiculescu și ceilalți miniștrii care au fost până acum? Mie mi-a lăsat un gust amar și uneori chiar îmi este rușine că trăiesc în această țară", a spus îndurerat Aurel Pădureanu.

El a povestit cum s-au petrecut, de fapt, totul.

"Acum 14 zile am anunțat salvarea și a venit pe la orele 1:30. I-a făcut testul de COVID și s-a constatat că nu are. A dus-o la Spitalul Universitar și după vreo oră și jumătate a ieșit o doamnă doctor și mi-a spus că a făcut un stop cardio-respirator. După vreo jumătate de oră a venit și mi-a spus că nu se mai poate face absolut nimic și a murit soția mea. Vă puteți imagina ce am simțit în acel moment! Mi s-a spus că a murit de COVID.

A doua zi luni a trebuit să scot de la morgă, să o duc neapărat la cimitir, că nu se poate altfel sub niciun aspect posibil și să înmormântez. Vă puteți imagina că nu aveam nici cu groapa pregătită, și am o durere în suflet pentru faptul că nu am lăsat-o încă două zile, ca să o pot să o înmormântez ca lumea. (...) Vor lăsa doar răutate şi mizerie umană. O spun cu toată responsabilitatea. Acum ce folos? Mă bucur pentru ceilalți, pentru că o să se rezolve problema. Nu știu cât oi mai trăi și eu, dar ceea ce am văzut! Nici nu știu dacă i-a pus acolo în coșciug rochia. Îi luasem rochie nouă şi pantofi", a declarat în lacrimi Aurel Pădureanu.