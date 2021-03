Soumaila Coulibaly, un fundaş de 17 ani, s-a transferat de la PSG la Borussia Dortmund: 'Sunt cu adevărat nerăbdător să joc la o asemenea echipă de tradiţie'

Fotbalistul Soumaila Coulibaly, un fundaş central în vârstă de 17 ani, s-a transferat de la Paris Saint-Germain la Borussia Dortmund, cu care a semnat un contract pe termen lung, a anunţat joi clubul german într-un comunicat citat de Reuters.

Format la PSG, Coulibaly, care nu a debutat la prima echipă a parizienilor, va juca din vară la gruparea din Bundesliga, potrivit agerpres.ro.

"Sunt cu adevărat nerăbdător să joc la o asemenea echipă de tradiţie. (...) Cred că pentru mine această mutare este acum cel mai bun pas. Am avut oferte de la mai multe cluburi, dar când am vorbit cu oficialii lui BVB, am ştiut de la început că acesta e clubul potrivit pentru mine. Abia aştept să încep", a spus internaţionalul francez Under-18.

Coulibaly s-a antrenat constant cu prima echipă a lui PSG, iar acum se reface după o accidentare la genunchi suferită în februarie.