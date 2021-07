Southgate: Suntem extrem de dezamăgiţi, durerea înfrângerii este imensă

Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a declarat după finala Euro-2020, pierdută în faţa Italiei, că durerea înfrângerii este “imensă” şi că el şi jucătorii săi sunt extrem de dezamăgiţi, potrivit news.ro.

“Suntem extrem de dezamăgiţi. Jucătorii au dat totul. Uneori au jucat foarte bine, alteori nu am ţinut mingea destul de bine, în special la începutul reprizeei a doua, dar nu putem acuza pe nimeni, a fost o bucurie să lucrez cu ei. Au ajuns mai departe decât s-a ajuns în de mult timp, însă în acel vestiar este extrem de dureros în această seară. Eu i-am decis pe cei care au executat penaltiurile în baza a ce au făcut la antrenamente. Am câştigat împreună ca echipă şi nu am reuşit ca echipă să câştigăm în seara asta. Însă în ceea ce priveşte loviturile de departajare, este decizia mea. Este responsabilitatea mea. În acest moment durerea înfrângerii este imensă. Voiam să-i oferim ţării încă o seară specială şi nu am reuşit”, a spus Southgate la BBC.

Reprezentativa Italiei a câştigat, duminică seară, pe Stadionul Wembley din Londra, Campionatul European de fotbal, învingând în finală Anglia, scor 4-3 în urma loviturilor de departajare.

Pentru englezi a deschis scorul Luke Shaw, în minutul 2. Italienii au egalat prin Bonucci, în minutul 67.

La finalul prelungirilor, s-a trecut la loviturile de departajare, scorul fiind 1-1.

La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci şi Bernardeschi. Au ratat Belotti şi Jorginho.

Pentru Anglia au marcat Kane şi Maguire. Au ratat Rashford, Sancho şi Saka.