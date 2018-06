Spania a învins Iranul, care a avut un gol anulat: Diego Costa i-a salvat pe europeni - VIDEO

Reprezentativa Spaniei a învins, miercuri, la Kazan, cu scorul de 1-0, selecţionata Iranului, în etapa a doua a grupei B de la Cupa Mondială.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Diego Costa, în minutul 54, scrie news.ro.

În minutul 64, Ezatolahi a marcat pentru Iran însă golul a fost anulat mai întâi la semnalizarea asistentului şi apoi după consultarea sistemului VAR.

Spania: De Gea - Carvajal, Piqué, Ramos, Alba - Busquets, Iniesta (Koke '71) - Lucas Vazquez (Asensio '80), Silva, Isco - Diego Costa (Rodrigo '89). Selecţioner: Fernando Hierro

Iran: Beiranvand - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Haji Safi (Mohammadi '69) - Ezatolahi, Ebrahimi - Amiri (Ghoddos '86), Taremi, Ansarifard (Jahanbakhsh '75) - Azmoun. Selecţioner: Carlos Queiroz

Meciul a fost arbitrat de Andres Cunha din Uruguay.

În prima partidă a zilei din grupa B, Portugalia a învins Maroc, scor 1-0.

În clasament, Portugalia are 4 puncte, urmată de Spania, tot cu 4 puncte, Iran, 3 puncte, iar Maroc - 0 puncte.

La 25 iunie, în ultima etapă a grupei B, vor avea loc meciurile Portugalia - Iran şi Spania - Maroc, ambele de la ora 21.00.

