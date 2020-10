Special Olympics România lansează Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down și platforma proiectului 'Angajați, NU Asistați!'

București, 26 octombrie 2020 – Special Olympics România (SOR) lansează Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down și platforma dedicată acestuia – https://angajare.specialolympics.ro/, în cadrul proiectului ”Angajați, NU Asistați!”. Proiectul își propune să pregătească persoanele cu Sindrom Down (SD) pentru angajare, durează 24 de luni (1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2021) și este implementat în 12 orașe din țară. Proiectul este finanțat în cadrul programului Shift+Vieți – www.shiftvieti.ro, potrivit rador.ro.

Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down este lansat în variantă tipărită (disponibilă și aici https://bit.ly/3o6EqtN) și sub forma unei platforme online dedicate angajării persoanelor cu SD: https://angajare.specialolympics.ro/. În ambele variante, Ghidul include sfaturi utile pentru candidații cu Sindrom Down, îndrumare pentru familiile lor și informații utile pentru angajatori. Componenta dedicată persoanelor cu SD este adaptată nivelului de înțelegere al acestora (Easy Reading):

în cadrul proiectului ”Angajați, NU Asistați!”, 120 de persoane cu Sindrom Down vor învața cum să își caute un loc de muncă, să comunice cu posibilii angajatori, să se prezinte la interviul de angajare, să se integreze la noul loc de muncă și să relaționeze cu colegii și managerii. Aceste informații și multe altele sunt scrise în Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down într-un limbaj ușor de înțeles.

familiile persoanelor cu SD: Ghidul își propune să răspundă la multe din întrebările lor și să le îndrume în eforturile persoanelor cu SD de căutare și păstrare a unui loc de muncă.

angajatori: piața muncii din România nu este în general foarte generoasă cu persoanele cu S.D., multe din locurile de muncă disponibile fiind complexe și dificil de adaptat la abilitățile Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down vine și în sprijinul angajatorilor, ajutându-i să conștientizeze potențialul de muncă al acestei categorii și posibilitatea de a le angaja dacă mediul de lucru este adaptat specificului lor.

Cu ajutorul mai multor asociații din țară create de familiile persoanelor cu SD, proiectul ”Angajați, NU Asistați!” va aduce aceste trei categorii de persoane împreună în cadrul unui Forum național și al unor seminare locale ce vor fi organizate în 2021. Angajatori locali, specialiști, familii și persoane cu Sindrom Down din comunitate se vor cunoaște mai bine, vor primi informații din domeniu și își vor forma așteptări corecte în ceea ce privește potențialul de angajare a persoanelor cu SD. Astfel se vor crea oportunități de vizită / practică / internship / loc de muncă pentru persoanele cu SD în cadrul companiilor.

Special Olympics România lansează Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down în luna octombrie, promovată de mișcarea globală Special Olympics International ca Luna conștientizării Sindromului Down.

Sindromul Down este cel mai răspândit sindrom genetic (cromozomial) asociat cu dizabilitatea intelectuală, având o incidență de 1 la 1000 de nou-născuți la nivel mondial. În 95% dintre cazuri este determinat de un extra-cromozom 21 (motiv pentru care se mai numește trisomia 21). În lipsa unor date statistice oficiale în domeniu, se estimează că în România trăiesc cel puțin 4500 de persoane cu Sindrom Down.

Din informațiile SOR, în România lucrează cu contract individual de muncă mai puțin de 10 persoane cu SD. Șansele de ocupare ale acestei categorii de persoane sunt reduse din cauza abilităților lor cognitive scăzute, a lipsei de pregătire pentru muncă, dar și din cauza prejudecăţilor angajatorilor, care nu cunosc această categorie și nu și-au pus problema adaptării locurilor de lucru și a pregătirii echipei. Acestora li se adaugă teama de eşec, de discriminare, de pierdere a protecției sociale, lipsa de resurse şi servicii dedicate, specifice familiilor persoanelor cu SD.

La cele mai multe din aceste probleme își propune să răspundă proiectul ”Angajați, NU Asistați!” (https://angajare.specialolympics.ro), finanțat în cadrul programului Shift+Vieți – www.shiftvieti.ro.

Despre Special Olympics România:

Special Olympics este o mișcare globală care valorifică potențialul uman prin puterea transformatoare a sportului. Special Olympics ajută persoanele cu dizabilități intelectuale să fie acceptate și implicate ca membri activi ai comunităților din care fac parte, pentru a crea o societate respectată și incluzivă pentru noi toți. Folosind sportul drept catalizator, împreună cu programele colaterale de sănătate și educație, Special Olympics luptă împotriva pasivității, a nedreptății și a intoleranței. În România, din 2003, Special Olympics a ajutat, până în prezent, peste 27.000 de copii, tineri și adulți cu dizabilități intelectuale să fie cetățeni activi ai comunității.

