Specialiștii în fonduri europene, avertisment dur: 'Guvernul vrea să modifice procedurile. Va fi un blocaj imens'

Guvernul ar putea adopta in sedinta de joi un act normativ prin care urmeaza sa fie retrasa personalitatea juridica a celor opt Organisme Intermediare Regionale (OIR) responsabile de implementarea Programului Operational Capital Uman (POCU), avertizeaza expertii in fonduri europene.

Astfel, solicitantii de finantare nu vor mai lua legatura cu Ministerul Fondurilor Europene prin intermediul OIR, ci direct.



"M-au sunat colegi din Ministerul Fondurilor Europene si mi-au spus ca este proiect de hotarare propus pentru sedinta de guvern si ca toata lumea din Organismele Intermediare este speriata pentru ca isi pierde obiectul muncii.



Sunt cateva sute de oameni care nu stiu ce o sa faca, plus sute de beneficiari care vor trebui sa stea cu mana intinsa la minister sa li se aproba orice hartiuta. Noi vom merge in instanta si vom incerca sa blocam actul normativ", a declarat pentru Ziare.com Valentin Dimon, presedintele Corpului Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene din Romania.

Valentin Dimon mai spune ca, daca actul normativ va fi adoptat, va exista o presiune de frauda in Ministerul Fondurilor Europene.



Mai exact, daca va fi retrasa personalitatea juridica a celor opt Organisme Intermediare Regionale, orice aprobare pentru un proiect va trebui sa fie decisa de un singur om din Ministerul Fondurilor Europene, a precizat acesta.



"La acest moment, un act aditional este aprobat de un director de Organism Intermediar, care a ocupat postul prin concurs. Propunerea de modificare presupune ca un act aditional sa fie aprobat de un director din Ministerul Fondurilor Europene, delegat pe post de secretarul de stat x sau de ministrul y. Ei vor sa centralizeze in mana unui singur director din Ministerul Fondurilor Europene toate proiectele pe capital uman din Romania.



Orice aprobare de care ai nevoie pentru un proiect va trebui sa fie decisa de un singur om din Ministerul Fondurilor. Va avea pe mana peste 4 miliarde de euro.Va fi o surpriza pentru toata lumea, pentru ca intentia lor banuiesc ca este de a centraliza spaga. Altceva nu inteleg. Va fi un blocaj imens", a subliniat Valentin Dimon.

Presedintele Corpului Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune Europene din Romania mai spune ca Executivul invoca "lipsa abordarii unitare" pentru a justifica decizia luata si precizeaza ca motivul este cel putin dubios.



"Consideram ca un management performant nu urmareste centralizarea, ci creaza conditiile necesare ca abordarile sa fie unitare. Singurul argument credibil este dorinta de control al deciziilor din fiecare proiect si o eventuala fortare a beneficiarilor sa ofere mita decidentilor din Ministerul Fondurilor Europene, prin crearea unor proceduri anevoioase.



Pana acum, OIR au functionat foarte bine, nu au fost probleme. Problemele de blocaje au venit de la Ministerul Fondurilor, pentru ca ei nu au lansat apelurile de proiecte. Iar acum incearca sa spuna ca Organismele au fost de vina. Pai daca nu le-ai dat de lucru, cum puteau ele sa fie de vina? Iar argumentul lor forte este ca nu exista o practica unitara. Pai nu va exista, daca nu iei masuri sa existe practica unitara. Si lasi pe fiecare in parte sa decida cum gandeste el institutional ca este mai bine", a precizat Valentin Dimon