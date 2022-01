Specialist Microsoft: 'Digitalizarea nu mai este o opţiune, ci devine cumva obligatorie'

Digitalizarea nu mai este o opţiune, ci devine cumva obligatorie, iar în prezent peste 72% dintre organizaţii din toate industriile îşi accelerează constant proiectele de digitalizare, a declarat, joi, într-o dezbatere de specialitate organizată în marja Galei Regista 2021, Lucian Ungureanu, cloud business group lead Microsoft România.

"În ultimii doi ani, am văzut un număr foarte mare de utilizatori de servicii online. Un studiu McKenzie spunea că doar în România au apărut 4 milioane de noi useri online şi este foarte interesant că mare parte dintre ei vor rămâne să utilizeze în continuare aceste servicii în mediul digital. Acest lucru vine cu oportunităţi pentru companiile care sunt digitale, dar vine şi cu o presiune foarte mare pentru acele companii care nu sunt încă în această zonă. Digitalizarea nu mai este o opţiune, devine cumva obligatorie. Un al doilea trend foarte interesant este că acele companii care sunt "digital first" au avut clar un avantaj competitiv de la început. Peste 72% dintre organizaţii din toate industriile îşi accelerează constant proiectele de digitalizare. Proiecte de digitalizare care erau programate pentru următorii zece ani se vor întâmpla în următorii 1-2 ani. Tehnologia a devenit atât de prezentă în viaţa noastră şi în business încât liniile de demarcare între industrii vor dispărea. Putem spune că multe companii vor deveni companii IT, la un moment dat. Un studiu foarte interesant făcut de Linkedin în 2021 arată că multe companii din toate industriile au angajat mai mulţi ingineri IT decât alţi angajaţi. O altă cifră interesantă era din industria auto, unde au fost angajaţi cu peste 35% mai mulţi ingineri IT decât ingineri mecanici", a spus Ungureanu, potrivit Agerpres.ro.

În viziunea specialistului, tehnologia şi tranziţia către digitalizare au ajutat companii din toate industriile să răspundă la o serie de provocări.

"Tehnologia şi-a arătat valoarea în ultimii doi ani, pentru că a ajutat companii din toate industriile să răspundă la o serie de provocări care ar putea să facă diferenţa între a continua sau a opri temporar sau definitiv afacerea. Odată cu adopţia tehnologiei, chiar răspunzând acelor nevoi, pe lângă faptul că au creat o rezilienţă în afaceri şi au reuşit să treacă peste provocările respective, companiile au descoperit beneficii noi. Un exemplu este Regina Maria, care a implementat clinica virtuală pentru a răspunde nevoii de a intra în contact cu pacienţii. Foarte mulţi pacienţi au provenit din afara României - peste 30%. Anul trecut, în mai, au lansat un abonament special pentru românii din străinătate care pot beneficia de serviciile medicale prin clinica virtuală. Deci, o linie total nouă de business la care nu s-ar fi gândit înainte", a precizat Lucian Ungureanu.

