Specialiștii au DEZVĂLUIT secretul vânat de toate femeile - Ce trebuie să mâncăm pentru un ten veșnic tânăr

Pasul următor în acest demers de a obține tenul perfect este alimentația, aceasta fiind una dintre cele mai frecvente întrebări care mi s-au adresat în ultima perioadă – referitoare la regimurile alimentare care pot veni în completarea îngrijirilor locale.

Cele mai importante sunt alimente care pot combate acțiunea nocivă a razelor UV, care pot afecta tenul nu doar atunci când mergem la plajă.

Cele mai indicate sunt legumele și fructele colorate în galben-portocaliu-roșu, această colorație datorându-se pigmenților numiți generic carotenoizi: licopen, luteină, beta-caroten. Alături de carotenoizi, resveratrolul din strugurii roșii și acidul elagic din fructele de pădure și rodii pot fi adevărate surse de tinereţe.

Dar nu uitați, o salată colorată și apetisantă nu va ține locul cremei cu protecție solară, doar vine în ajutorul ei. Să vedem care sunt alimentele recomandate din acest punct de vedere:

• Roşiile

Nu sunt doar gustoase, ci ne ajută să fim și mai frumoase datorită conținutului ridicat de licopen, antioxidantul cel mai eficient în neutralizarea radicalilor liberi, produși în piele sub acțiunea soarelui, protejând astfel ADN-ul celular de degradare. În plus, licopenul are și acțiune anti-inflamatorie, ajutând la vindecarea roșeții sau arsurilor solare (la care e bine să nu ajungem).

• Morcovii

Adevărate pachețele de beta-caroten, un antioxidant puternic, dar și cu proprietăți directe de protecție solară, aceștia acționează la nivelul pielii ca un SPF natural. Mai conțin și biotină, o formă de vitamina Bcare ajută la creșterea părului și a unghiilor.

• Cartofii dulci

Cartofii dulci sunt foarte bogațiși ei în caroten, care în piele este transformat în vitamina A, ce stimulează regenerarea celulară și sinteza de colagen, contribuind astfel la diminuarea ridurilor. De asemenea, acest caroten prezent în cartofii dulci acționează ca un factor de protecție anti-solară, natural prin mecanism fizic și chimic.

• Ciupercile

Au un mare conținut de seleniu pe care organismul uman îl folosește pentru a sintetiza glutation peroxidază, un anti-oxidant natural deosebit de eficient. Vitaminele B din ciuperci stimulează reînnoirea celulară, ajutând la menținerea aspectului tânăr al pielii.

• Migdalele

Sunt bogate în vitamina E, care combate leziunile celulare determinate de soare și care păstrează pielea hidratată și netedă. Minunate în orice smoothie, mai ales în combinație cu banane, bun să fie savurat în diminețile de vacanță și nu numai! Ne va încărca cu energie, dar și cu protecția solară atât de necesară.

• Rodiile și fructele de pădure

Pe lângă carotenoizi și conținut ridicat de vitamine, conțin acid elagic, un antioxidant natural cu efecte anti-infamatorii și de inhibare a efectelor cancerigene ale radiațiilor UVB asupra celulelor pielii (împiedică mutațiile de la nivelul ADN-ului celular).

• Omega 3

O protecție suplimentară o putem obține și prin consumul alimentelor bogate în Omega 3 (pește gras, nuci, seminte de in, semințe de chia), deoarece acizii grași nesaturați care constituie grupul numit Omega 3 vor repara filmul hidrolipidic prezent la suprafața pielii, contribuind astfel la creșterea rezistenței și imunității tegumentului.