Specialiştii din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică atrag atenția de Black Friday asupra unor site-uri găzduite în afara ţării

Echipa de specialişti din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) asupra securităţii anumitor site-uri găzduite în afara ţării, prin care se oferă promoţii atractive de Black Friday, conform agerpres.

"Am intrat în perioada #BlackFriday, atunci când majoritatea magazinelor fizice şi online practică reduceri şi promoţii pentru anumite produse. În aceste zile, tindem să devenim neatenţi, atunci când activăm în mediul online, hipnotizaţi de posibilitatea unui chilipir şi speriaţi că stocurile s-ar putea consuma cu rapiditate. Astfel, ajungem să nu ne păstrăm vigilenţa cu privire la securitatea site-urilor pe care urmează să facem cumpărături sau originea reală a produselor pe care urmează să le achiziţionăm. Echipa DNSC atrage atenţia în cazul cumpărăturilor online făcute pe site-uri găzduite în afara ţării. Verificaţi mereu reputaţia site-ului şi recenziile produsului, înainte de a cumpăra. Faceţi acest lucru chiar şi pe platforme de tip marketplace extrem de populare, precum Ebay, Amazon, Wish, AliExpress etc.", menţionează Directoratul, pe propria pagină de Facebook,

Un exemplu postat pe pagina de socializare a instituţiei arată un produs contrafăcut, comercializat de către un utilizator pe Ebay."Acel brand nu a produs niciodată o serie limitată de căşti 'TRON'", notează DNSC.Specialiştii avertizează şi asupra faptului că, atunci când achiziţionăm un produs electronic confrafăcut, riscăm să stricăm şi alte dispozitive la care ajungem să îl conectăm.