Specialiştii români se pot implica în realizarea unor obiective industriale complexe

Conform unui comunicat, CCIB a organizat un eveniment dedicat promovării schimburilor comerciale şi cooperării economice cu Republica Kârgâză. Cu acest prilej, Stocklosa a subliniat că România poate livra "o gamă largă de produse de care economia kârgâză - aflată în plină dezvoltare - are nevoie".De asemenea, el a punctat condiţiile foarte bune de care beneficiază investitorii străini, inclusiv pe partea de impozite şi taxe, precum şi avantajele oferite de poziţia geografică a Republicii Kârgâze şi de apartenenţa acestei ţări la diverse organizaţii internaţionale.La manifestare au participat oameni de afaceri români care activează în domeniile: energie, infrastructură de transport, managementul traficului, turism, precum şi reprezentanţi ai unor asociaţii profesionale şi instituţii interesate de oportunităţile de afaceri, investiţionale şi de cooperare oferite de această ţară din Asia Centrală.Manifestarea a avut loc în marja vizitei de lucru în România a unei delegaţii a Ambasadei Republicii Kârgâze (Kârgâstan) în Ucraina, acreditată şi în România şi Bulgaria, delegaţie compusă din Ermek Sarybaev, consilier diplomatic, şi Ermek Kanybekov, secretar III.Cu acest prilej, preşedintele CCIB, care este şi consul onorific al Republicii Kârgâze în România, iar Consulatul onorific are sediul în Palatul CCIB, a subliniat că în această ţară există interes pentru colaborare în dublu sens: pe de o parte pentru atragerea de investitori şi turişti români şi, pe de altă parte, pentru cumpărarea de produse şi tehnologii, în diverse domenii de activitate.De altfel, aceste aspecte reliefate de preşedintele CCIB au fost tratate pe larg de Ermek Sarybaev şi Ermek Kanybekov în cadrul prezentării, inclusiv video, a motivelor pentru care antreprenorii români ar alege să dezvolte un proiect în Republica Kârgâză sau să colaboreze cu parteneri din această ţară.În deschiderea intervenţiei sale, Ermek Sarybaev a subliniat că, datorită eforturilor depuse de consulul onorific al Republicii Kârgâze în România, începând cu luna iulie a anului trecut, cetăţenii români pot călători în Kârgâstan fără viză, cu drept de şedere până la 60 zile.Potrivit diplomaţilor kârgâzi, investitorii străini beneficiază de costuri reduse de închiriere pentru terenuri şi proprietăţi, scutiri de la plata impozitelor, scutiri de la plata taxelor vamale, proceduri simplificate de vămuire, înregistrarea simplificată şi accelerată a firmelor. În ceea ce priveşte regimul fiscal, TVA este 12%, iar impozitul pe profit şi cel pe venit sunt de 10%. Salariul mediu este de 350 dolari, în condiţiile unui cost scăzut al vieţii.În contextul deschiderii pieţei Asiei Centrale, o atenţie deosebită s-a acordat cooperării în turism, un exemplu fiind includerea de către agenţiile româneşti a R. Kârgâze în circuite turistice, alături de Kazahstan şi Uzbekistan.În marja vizitei în România, diplomaţii kârgâzi, însoţiţi Iuliu Stocklosa, consul onorific, au avut întâlniri cu oficiali din Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea Politehnică Bucureşti, şi Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, Totodată, au desfăşurat activităţi consulare în sediul Consulatului Onorific al Republicii Kârgâze în România.În finalul evenimentului a avut loc o degustare de produse de patiserie şi cofetărie oferite de firma Moesis by Angelo din localitatea Greci, judeţul Tulcea."Deşi în primul trimestru al acestui an, volumul schimburilor comerciale bilaterale a crescut cu 46,3% faţă de perioada similară a anului trecut, pe fondul majorării exporturilor cu 101,7% şi a diminuării importurilor cu 85%, în valoare absolută cifrele rămân în continuare modeste", se mai precizează în comunicat.