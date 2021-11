Spectacol pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis: `Mă faci să plâng`, `Tocmai luni când ninge?`, `Wow câtă grabă`, `Vă vedeți cu PeeeSeeeDeee?`

Președintele Klaus Iohannis a anunțat pe Facebook că a convocat luni, începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare pentru ”a încheia această criză politică, iar țara să fie guvernată de un Executiv puternic, susținut de o majoritate solidă”.

Ce a urmat... a fost un spectacol total. Internauții și urmăritorii paginii personale de Facebook a președintelui i-au transmis tot ce au avut pe inimă:

”Tocmai luni când ninge la

Predeal și era bine de schiat?!”

”De ce luni si nu azi? Plecati la schi? Sau la Sibiu? A facut dna Carmen, apfelstrudel?”

”Ce consulți băi escrocule, ți-ai luat stetoscop?”

”Daca ati fi avut ideea asta acum un an…”

”Tu esti parintele USL-PNL Ai distrus PNL-ul.”

”Ma faci sa plang!”

”Greu de înțeles, dar sunteți mai mincinos decât Băsescu. Ba chiar mai curvă...”

”Wow, câtă grabă. Nici nu vreau să mă gândesc cât ar fi durat această criză dacă nu vă grăbeați.”

”Ai apărut ptiu drace,ieu care credeam,ca te rapira Extrateresti bre vezi ca ,începu să ningă la munte ai uns skiurile PUTUROSULEEEE”

”S-a stricat vremea si nu mai e propice pentru activitati outdoor sau auto-contemplare?”

”Vă transmit cordialul mesaj de pe plăcuța suedeză.”

”Bravo, cu FSN la guvernare chiar va fi o liniște puternică și solidă. Noapte bună și vacanță plăcută.”

”Vă osteniți prea tare, domnule Iohannis. Începeți ziua de lucru cam devreme. Aveți un program dens, obositor, încărcat. Munciți din greu și, dupa atâta surmenaj provocat de discuțiile cu Ciolacu, unii vă mai și critică. Poporul ăsta care v-a votat e prea cârcotaș — nu vă merităm deloc! Sunteți Președintele vacant născut pentru o Vacanță Mare (ba la munte, ba la mare)!”

”Am mare incredere in dumneavoastra ca intr-o zi de luni o sa rasara soarele si pe strada noastra. E si vorba aia “lunea e un sfetnic bun.” Multa bafta si have fun in weekend!”

”Sunteți în urmă cu știrile, dom’ președinte. Această majoritate solidă e pe punctul să rupă logodna înainte să ajungă la altar. Nu se pot înțelege la împărțitul ciolanului. Se bat pe hălcile cu bani mulți.”

”Nu înțeleg de ce mai trebuie acest simulacru de consultări, când toată lumea e stupefiată de monstruoasa coaliție PSD-PNL, coaliție pe care o susțineți cu atâta patos.”

”Adică luni la 12 vă vedeți iar cu PEESEEDEE?”

”La cât de slab președinte sunteti, nu m-ar mira să fi semnat si dumneavoastră pe josiohannis.ro. Gândiți-vă, ati avea timp mai mult de golf. Bine, ar trebui să plătiți intrarea, că nu v-ar mai lăsa nimeni pe gratis, fiind un nimeni. Mă refer ca funcție. Multă sănătate!”

”Care mojoritate domnule presedinte Klaus Iohannis… cea din care face parte si PSD-ul care acum cativa ani spuneati “Am invins PSD”…. Sa va fie rusine, sunteti josnic, ganditiva la sutele de mii din diaspora care au stat ore in sir la cozi sa va voteze!! Aaaa dupa al 2-lea mandat nu mai puteti candida, nu mai aveti nevoie de electorat! Rusine sa va fie!!”

”V-ati trezit, domnule presedinte? V-ati amintit intr-un final neasteptat ca sunteti presedintele Romaniei?”

”Mi-e dor de Viorica Vasilica Dăncilă

Ea chiar era amuzantă.”

”Va rog sa lasati nimicurile astea si sa-mi dati un sfat . Unde mergeti iarna asta la ski ? Alpe d’Huez e ok ? Sau sa incerc Val Gardena ?

Va multumesc anticipat !”

”Rușine! Ai călcat voturile noastre în picioare! Ai adus PSD la putere! Ai distrus PNL! Am stat în strada 3 ani sa te susținem degeaba!”

”Sunteți o dezamăgire mai mare decât Emil Constantinescu.Sunteți președinții care au compromis ideologia de dreapta.”

”Sunteți autorul moral al acestei crize. Aveți ZERO legătură cu ce vorbeați în campanie, atât în 2019, cât și în 2020. Un EȘEC COLOSAL și o țeapă teribilă pentru noi.”

”Domnu'Presedinte, ati facut tara varza...Sunteti o rusine pentru Romania!”

... si comentariile curg în aceeași notă.