Spectacolul Alice al companiei B. Dance din Taipei, în premieră la Bucureşti şi Sibiu

"Alice" a apărut ca urmare a colaborării B. Dance, din Taipei, condusă de coregraful Po-Cheng Tsai, cu compania Tanz Luzerner Theater, coordonată de Kathleen McNurney. Spectacolul reimaginează opera literară clasică plasând-o într-o lume fantastică, la confluenţa cu măiestria Zen.

Potrivit paginii oficiale a B. Dance, spectacolul atrage cu o coregrafie uluitoare, costume haute couture şi o scenografie elegantă, într-o "ţară a minunilor" cu o atmosferă stranie şi profund psihologică. Un labirint de oglinzi, proiecţii artistice şi desene cu cerneală în alb-negru unesc poezia şi basmul, precum şi cultura occidentală şi cea orientală.

"Dansul lui Po-Cheng Tsai este foarte dinamic. Combină stilurile de dans din Asia de Est cu dansul contemporan occidental, balet, hip hop, jazz, tai chi, arte marţiale, kung fu, dans popular chinezesc. [...] Acrobaţiile completează piesa: picioarele se mişcă ca nişte bricege ascuţite, apoi din nou ca nişte valuri curgătoare", scrie Luzerner Zeitung despre "Alice".

Coregraful Po-Cheng Tsai a absolvit Universitatea Naţională de Arte din Taipei în 2009. În urma studiilor, a fondat B. DANCE şi şi-a găsit propriul limbaj şi estetica coregrafică. Artistul combină mişcările tradiţionale asiatice, artele marţiale şi dansul contemporan, forţând limitele pentru a aduce laolaltă misticismul şi fantezia orientală în spectacole emoţionante, accesibile publicului. Po-Cheng Tsai a fost desemnat Coregraful anului 2018 de revista germană Tanz.

În 2019, B. Dence a primit premiul Mervyn Stutter "Spirit of the Fringe" în cadrul Festivalului Fringe de la Edinburgh. Premiat de mai multe ori în cadrul unor concursuri coregrafice internaţionale, Po-Cheng Tsai a creat coregrafii şi pentru companii de dans renumite, precum Introdans, Tanz Luzerner Theatre, Gauthier Dance, Cloud Gate 2, Bern Tanzcompagnie şi La Veronal.

"Suntem încântaţi că Întâlnirile JTI aniversează un sfert de veac. Aşa cum declară respectatul critic Dumitru Avakian, seria de evenimente sub egida Întâlnirilor a adus „consistenţă vieţii noastre artistice”. Am reuşit, alături de colaboratorii noştri pe termen lung, Valerian Mareş, preşedintele Fundaţiei Art Production şi Silvia Ghiaţă, o autoritate incontestabilă în lumea dansului, să fim printre puţinii susţinători ai acestui gen artistic şi să aducem în ţară, an de an, spectacole premieră sau companii care, altfel, nu s-ar fi aflat în faţa publicului iubitor de dans din România. Fiţi alături de noi şi la această ediţie de colecţie, cea de-a XXV-a a Întâlnirilor JTI!", a declarat Gilda Lazăr, director Corporate Affairs şi Comunicare JTI România, Moldova şi Bulgaria.



Biletele se găsesc la Casa de bilete a Teatrului Naţional Bucureşti şi online în reţelele Eventim.ro şi Bilet.ro.