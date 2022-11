Spectacolul de dans Interior/Exterior: cum au trăit patru femei izolarea din pandemie. Reprezentaţii în noiembrie şi decembrie la unteatru

Spectacolul de dans "Interior/Exterior", cu Eva Danciu, Mariana Gavriciuc, Anastasia Preotu, Teodora Velescu, regizat de Oana Răsuceanu, a avut premiera, joi, la unteatru. Reprezentaţii sunt programate, luna aceasta, pe 20 şi 27 noiembrie, de la ora 19.00, potrivit news.ro.

Patru interprete reproduc într-o oră, prin dans, toate acele gânduri, emoţii, idei pe care le-au trăit în izolare. Un spectacol intens, poetic, introspectiv, completat de interviuri video, care au stârnit emoţie şi râsete, ale unor femei care şi-au spus trăirile imediat după ridicarea interdicţiilor.

Acţiunea se petrece între 16 martie 2020 şi 14 mai 2020.

Un om într-un costum bleumarin apare la televizor şi declară stare de urgenţă pe tot teritoriul României. Fiecare cetăţean este îndemnat să se izoleze. Pe străzi se mai aud doar sirenele ambulanţelor şi sunetul înecat al megafoanelor poliţiei locale. Peste noapte, ajungem să trăim într-o distopie. „Staţi acasă!“ este îndemnul preşedintelui ţării. Iar în fiecare cameră de apartament, garsonieră sau casă începe o mare luptă de adaptare la necunoscut. Mai întâi, credem cu toţii că după două săptămâni o să ne întoarcem firesc la traficul infernal până la serviciu, la latte-ul aşa şi aşa de la cafeneaua din colţ, la omorâtul timpului pe la birou şi la mica răsplată a zilelor de weekend cu soare. Din două săptămâni se fac două luni. Din speranţe se împletesc frici. Din planuri ample rămâne câteodată doar simpla şi strania dorinţă de a supravieţui.

Patru femei se rup de lume în apartamentele lor în care sunt obligate să-şi trăiască izolarea. Mai întâi, un fals sentiment de siguranţă. Micile lucruri de care nu au avut timp aduc un pic de căldură în viaţa lor. Puţin câte puţin, gânduri stranii încep să nu le mai dea pace. 14 mai 2020 aduce euforia ultimei zile de izolare. Uşile celor patru apartamente se deschid. Dar viaţa mai e la fel? Ce au învăţat din lecţia confruntării cu propriile frici? Cum mai găsesc curajul de a se adapta noii normalităţi?

Un spectacol, apreciat de public în seara premierei, excelent pus în scenă şi jucat de cele patru protagoniste, care au redat, în spaţiul delimitat fiecăreia, toate angoasele, fricile, bucuriile, visurile şi intimităţile pe care le-au trăit închise în case. "Mi-a plăcut mult că au fost momente în care se sincronizau, iar altele în care fiecare avea o coregrafie personalizată", a spus o spectatoare.

Scenografia Ancăi Lazăr a permis, deşi în cele patru "apartamente" cât un dreptunghi, construite pe scenă, e greu să exişti, exprimarea de emoţii, de la resemnare, la furie şi până la eliberare, pe o muzică de Mihai Dobre. Creaţia video îi aparţine Iuliei Rugină.

Oana Răsuceanu declară despre experienţa de lucru la noul spectacol: "Am înţeles ceva despre mine şi despre modul meu de a mă raporta la toate spectacolele, scenariile, filmele pe care ajung la un moment dat să le fac: petrec foarte mult timp cu ele înainte de a ajunge propriu-zis să petrec timp făcându-le. Aşa s-a întâmplat şi cu 'Interior/Exterior'. A stat cu mine doi ani. Am ştiut cu siguranţă că voi vrea să mă întorc la perioada aia, la neliniştea sau, din contră, prea multă linişte, a acelei perioade de început. Revizitând-o, am plasat un mix de emoţii, stări, întrebări, curiozităţi trăite de mine şi de cei foarte apropiaţi. Apoi am făcut pasul către toate femeile şi fetele cu care am discutat în mai 2020 şi am punctat cicatrici evidente. Uneori, când aud la repetiţii mesajul cu Vă rugăm rămâneţi în casă, am senzaţia că totul e pură ficţiune. Că nu am trăit cu adevărat ceva de felul ăsta. Când colo, urmele sunt trasate adânc. Cu asta vom merge mai departe".

Luna aceasta, spectacolul este programat pe 20 şi 27 noiembrie, de la ora 19.00, iar în decembrie pe 11 şi 18, de la aceeaşi oră.

"Interior/Exterior" este un proiect organizat de Asociaţia Culturală Control N şi Zbang Film, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional*(AFCN) şi de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB în cadrul Programului Bucureşti afectiv 2022”.