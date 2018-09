Speranța Cliseru s-a DEZLĂNȚUIT: 'Nu sunt victima nimănui, să fie foarte clar! Nu voi demisiona, nu am niciun motiv!'

Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, s-a dezlănțuit după ce în cadrul ședinței Comisiei de Apărare din Senat audierea ei și a ministrului Carmen Dan a fost scoasă de pe ordinea de zi.

"Nu pot să mă pronunț. Eu despre această strategie. A fost neobișnuit să se discute atât despre prefect pentru că nu prefectul conduce și pregătește strategia instituțiilor de apărare. Nu sunt nicio victimă. De ce aș fi o victimă? Nu sunt victima nimănui, să fie foarte clar. Nu mă simt victimă. Nu mă simt oropsită și atâta timp cât în România legislația se respectă, eu dorm liniștită pe perină. Nu am făcut nimic ilgal. Eu am fost în piața în locul unde mi s-a indicat să mă duc. (...) Nu voi demisiona, nu am niciun motiv să demisionez".

