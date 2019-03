Spiritele se încing în Marea Britanie: Theresa May i-a enervat pe unioniștii nord-irlandezi, care au anunțat că nu vor vota acordul negociat cu Bruxellesul

Partidul Democratic Unionist nord-irlandez (DUP) a anunţat marţi că nu va vota acordul negociat cu Bruxelles-ul de către şefa guvernului britanic Theresa May, pe care o susţine în parlamentul de la Londra, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.

''Nu vom lăsa prim-ministrul sau hoarda ''Remainers'' (cei favorabili rămânerii în UE) să ne forţeze să susţinem un acord toxic privind Brexitul'', a scris pe Twitter marţi Sammy Wilson, deputat DUP responsabil cu dosarul Brexit.

Un plan pentru desfăşurarea unor voturi orientative miercuri cu privire la posibilele alternative la acordul propus de Theresa May este ''cel mai recent demers'' în eforturile guvernului britanic de a-i forţa pe parlamentari să accepte acordul de retragere, a menţionat Wilson.

DUP, ai cărui zece parlamentari susţin din iunie 2017 guvernul minoritar condus de Theresa May, are obiecţii faţă de un mecanism privind 'plasa de siguranţă' (backstop) inclus în acordul de retragere şi care are drept scop să garanteze menţinerea deschisă a frontierei dintre Republica Irlanda şi provincia Irlanda de Nord.

Ei susţin că acest mecanism poate impune un aranjament vamal pe termen nedeterminat care ar trata uşor diferit Irlanda de Nord de restul Regatului Unit.

De asemenea, DUP nu este de acord nici cu decizia Theresei May de a solicita o scurtă amânare a Brexitului, iniţial prevăzut pentru 29 martie. Şefa guvernului britanic doreşte mai mult timp pentru un nou vot asupra acordului de retragere, deşi acesta a fost deja respins de două ori de parlamentul britanic.

Postul de televiziune Sky News a citat o sursă neidentificată conform căreia parlamentarii DUP iau în considerare susţinerea unei ''amânări de lungă durată, poate pentru un an sau mai mult, care ar însemna o schimbare a liderului (britanic) şi o abordare diferită''.

Parlamentarii britanici au votat luni seară un amendament care le permite să influenţeze procesul Brexitului, amendament în baza căruia vor organiza miercuri o serie de voturi orientative asupra formei pe care trebuie să o ia Brexitul - menţinerea în piaţa unică, un nou referendum sau chiar anularea ieşirii din UE.

Votul a avut loc în timp ce premierul Theresa May caută sprijin pentru a obţine votarea acordului său de divorţ negociat cu Bruxelles-ul, respins masiv de două ori de deputaţi, dar de care depinde ieşirea ordonată din Uniunea Europeană la 22 mai.