OFICIAL - Se deschid larg ușile spitalelor pentru pacienții non-Covid. Explicațiile ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă / VIDEO

Românii cu probleme de sănătate vor avea acces mai ușor la tratament în spitale. Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat joi că a trimis spre publicare la Monitorul Oficial un nou plan de măsuri pentru deschiderea spitalelor pentru toți pacienții, indiferent de afecțiune, nu doar pentru bolnavii COVID-19.

ETAPA 1

Spitalele vor putea reduce numărul de paturi COVID dacă rata de incidență pe județ este sub 1/1000 de locuitori și dacă rata de ocupare a paturilor COVID din spitalul respectiv este mai mică de 50%.

ETAPA II

Spitalele vor putea reduce si mai mult numărul de paturi COVID dacă rata de incidență pe județ este sub 0,5/1000 de locuitori și dacă rata de ocupare a paturilor COVID din spitalul respectiv este mai mică cu 50% decat numarul de paturi avizat anterior

DSP-urile pot aproba astfel in prima etapa o reducere a numarului de paturi de 50% pentru spitalele COVID specializate si de pana la 30% pentru spitalele nespecializate in tratamentul COVID 19. In etapa a 2-a procentul scade la 30% de paturi COVID pentru spitalale specializate in tratarea coronaviruslui si la 15% pentru restul spitalelor.