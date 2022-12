Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara ar putea deveni centru pentru tratamentul integrat al cancerului bronhopulmonar

Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, care s-a aflat recent într-o vizită la Institutul National pentru Oncologie Budapesta din Ungaria s-a interesat de o posibilă colaborare cu medicii maghiari în domeniul transplantului pulmonar şi a precizat că spitalul pe care îl conduce are toate premisele pentru a deveni un centru pentru pacienţii cu cancer pulmonar, informează News.ro.

Potrivit medicului Cristian Oancea, numai în anul 2021 la spitalul din Budapesta au avut loc 14 transplanturi pulmonare.

”Zilele trecute, împreună cu colegul meu, doctorul Bogdan Tănase de la Institutul Oncologic Bucureşti, am vizitat Institutul Naţional pentru Oncologie Budapesta (NIO) şi ne-am întâlnit cu cei mai importanţi specialişti în transplant pulmonar din Ungaria. În cadrul NIO, în anul 2021 au avut loc 14 intervenţii medicale de acest fel. La Budapesta, am discutat despre posibilitatea unei colaborări în domeniul oncologiei pulmonare, am vorbit despre ajutorul şi experienţă în zona transplantului de plămâni pe care ni le poate oferi partea maghiară, ne-a fost prezentată secţia de transplant şi am discutat chiar şi cu câţiva pacienţi care au fost supuşi unei asemenea intervenţii”, a scris Oancea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit medicului, cancerul bronhopulmonar este al doilea cel mai frecvent la bărbaţi şi al treilea cel mai frecvent la femei.

”Cancerul bronhopulmonar este al doilea cel mai frecvent cancer la bărbaţi, după cancerul de prostată, şi al treilea la femei, după cancerul de san şi cel colorectal. Dar, reprezintă prima cauza de deces la bărbaţi. Rată de supravieţuire la 5 ani este de doar 18 la sută. Această maladie este o problema majoră de sănătate publică în ţară noastră, pentru că peste 70% din cazuri sunt depistate în stadii tardive. Din păcate, nu avem încă un program de evaluare a riscului şi de depistare precoce a bolii. Iar Timişul este între primele 5 judeţe că incidenţa din România în ceea ce priveşte acest tip de cancer”, a mai scris Oancea.

Cristian Oancea mai precizează că în anul 2023 Ministerul Sănătăţii va înfiinţa, în România, 8-10 centre naţionale de acreditare pentru tratamentul integrat al cancerului bronhopulmonar.

”În Planul Naţional de Combatere a Cancerului elaborat de Ministerul Sănătăţii se precizează că în 2023 ar trebui înfiinţate 8-10 centre naţionale de acreditare pentru tratamentul integrat al cancerului bronhopulmonar. Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş are toate premisele pentru a deveni un asemenea centru pentru pacienţii cu cancer pulmonar”, a scris Oancea.