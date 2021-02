Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Botoşani nu dispune de staţie de oxigen

Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Botoşani, singurul din judeţ care tratează pacienţi cu afecţiuni pulmonare, nu dispune de staţie de oxigen, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), medicul Monica Adăscăliţei, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, Spitalul de Pneumoftiziologie nu a avut niciodată, de la înfiinţare până în prezent, o astfel de instalaţie de oxigen, iar pacienţii care aveau forme grave ale bolilor de plămâni şi care aveau nevoie de oxigen erau transferaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati", pe secţiile de Medicină Internă sau pe ATI.

Transformarea acestei unităţi spitaliceşti în spital suport COVID-19, cu pacienţi care au nevoie de oxigen, a scos în evidenţă problema gravă cu care se confruntă aceasta.

"E un spital cu specific de boli pulmonare. Este o problemă strict de management de-a lungul anilor la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie. Nu este ceva nou apărut ieri sau astăzi. Faptul că a apărut acest COVID şi faptul că patologia pulmonară datorită COVID-ului duce spre insuficienţe respiratorii agravante şi pacienţii toţi au nevoie de oxigen a scos în evidenţă faptul că acest spital nu avea staţie de oxigen", a afirmat Adăscăliţei.

Oficialul DSP susţine că, după verificările făcute de inspectorii sanitari, unitatea medicală, în care sunt internaţi în special bolnavi TBC, a primit termene de conformare.

Adăscăliţei a precizat că a discutat cu conducerea spitalului pentru a face demersuri de achiziţionare a unei staţii de oxigen.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, Costel Lupaşcu, susţine că, în prezent, unitatea foloseşte concentratoare de oxigen, achiziţionate pe perioada stării de alertă, unele închiriate, altele achiziţionate definitiv.

"Pentru pacienţii cu afecţiuni pulmonare şi pentru cei cu COVID este asigurat necesarul de oxigen pentru tratament prin concentratoare de oxigen. Am preluat managementul spitalului din data de 1 februarie 2021 şi, deşi este spital de mono-specialitate, care tratează afecţiuni pulmonare, iar în momentul de faţă şi pacienţi COVID, spitalul nu are prevăzută linie de oxigen pentru asigurarea oxigenului la patul fiecărui pacient şi evident nu are nici instalaţie sau staţie de oxigen", a afirmat Lupaşcu.

El spune că s-a ajuns în această situaţie ca urmare a unei lipse de interes din partea conducerilor anterioare ale spitale, dând asigurări că va face demersuri pentru achiziţia unei staţii de oxigen.

Spitalul de Pneumoftiziologie, care funcţionează în subordinea Consiliului Local din municipiul Botoşani, are 110 paturi, dintre care 42 de paturi destinate pacienţilor COVID-19.