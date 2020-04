Spitalul Judeţean de Urgență din Sfântu Gheorghe va relua tratamentele pentru bolnavii cronici

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a anunţat că va relua, începând din această săptămână, tratamentele bolnavilor cronici, punând la dispoziţia acestora clădirea Spitalului de Pneumologie, aflată separat de zona în care sunt internaţi pacienţii suspectaţi sau confirmaţi cu COVID-19.

Managerul unităţii medicale, Andras Nagy Rober, a menţionat că Spitalul Judeţean de Urgenţă este singurul din judeţul Covasna desemnat să trateze pacienţi cu COVID-19, iar activitatea acestuia a fost reorganizată în ultimele două săptămâni şi jumătate astfel încât să poată asigura internarea şi tratarea acestor categorii de bolnavi, potrivit Agerpres.ro.

"În ce priveşte bolnavii cronici, o categorie de pacienţi care au rămas până acum pe dinafară, am o veste bună: săptămâna aceasta se reia activitatea în secţiile de Oncologie, Hematologie, respectiv Reumatologie. Am luat legătura telefonic cu pacienţii aceştia (...) şi am decis ca înainte de administrarea tratamentului cu citostatice, molecule inovative, respectiv tratamentele biologice, ce se fac la secţia de Reumatologie, pacienţii să fie testaţi în vederea identificării prezenţei noului coronavirus. Clădirea în care a fost identificat spaţiul corespunzător pentru continuarea acestor tratamente în cazul pacienţilor cronici este clădirea de Pneumologie", a declarat Andras Nagy Robert.

Acesta a menţionat că în planul iniţial era prevăzut ca bolnavii cronici să fie trataţi într-o aripă a clădirii principale a spitalului, însă după ce situaţia operativă s-a schimbat, s-a ajuns la concluzia că este mai bine ca acestora să li se pună la dispoziţie o clădire separată.

"A trebuit să regândim acest circuit şi până am identificat şi am făcut mutările între secţii şi clădiri, până am rezolvat totul, a durat aproape două săptămâni şi jumătate (...) Ne-am gândit să eliberăm un spaţiu foarte ferit, pentru că dacă cineva primeşte citostatice şi dacă se adaugă infecţia, este un risc foarte mare şi pentru medic şi pentru pacient. Deci, tratamentul trebuie făcut în condiţii de siguranţă. Personalul oncologic a fost deja testat şi va fi retestat periodic pentru a fi siguri că nu e infectat şi nu infectează", a mai spus Andras Nagy Robert.

Potrivit acestuia, în perioada următoare vor fi testate pentru COVID-19 şi femeile aflate în săptămâna 38 de sarcină, iar cele cu rezultat negativ vor naşte la Spitalul din municipiul Târgu Secuiesc, în timp ce acelea cu rezultat pozitiv sau suspecte vor fi tratate la Spitalul Judeţean din Sfântu Gheorghe.

"Naşterile se vor face în cele două spitale, în Târgu Secuiesc naşterile non-corona, iar la Sfântu Gheorghe cazurile suspecte şi cazuri confirmate pozitiv. În vederea trierii pacientelor, s-a luat decizia ca gravidele să fie catagrafiate în tot judeţul, asta înseamnă că se apelează la medicii de familie care au o evidenţă primară a gravidelor, plus asistenţii sociali de pe lângă Primării, iar după catagrafiere, în săptămâna 38 de sarcină, pacientele vor fi testate în vederea determinării prezenţei virusului în organism", a precizat managerul Spitalului Judeţean.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, până acum 123 de persoane din judeţul Covasna au fost diagnosticate cu COVID-19, cu şase mai multe decât duminică.