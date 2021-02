Spitalul Municipal Hunedoara revine la statutul de suport COVID

Spitalul Municipal "dr.Alexandru Simionescu" Hunedoara va reveni la statutul de "spital suport COVID", după aproape trei luni de zile în care unitatea medicală a tratat doar pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, ministrul Sănătăţii emiţând un ordin în acest sens, a anunţat joi conducerea instituţiei sanitare, anunță AGERPRES.

Chiar dacă actul a intrat deja în vigoare, conducerea spitalului a apreciat că va fi nevoie de o perioadă de reorganizare medicală de circa 10 zile, astfel încât activitatea să revină la normal.

"Trebuie să ne ocupăm cum se cuvine de pacienţii pe care îi avem deja internaţi. În acelaşi timp, trebuie să reorganizăm activitatea secţiilor, să facem operaţiuni de curăţenie generală şi dezinfecţie în tot spitalul. Vorbim despre sute de încăperi şi o suprafaţă construită totală de peste 10.000 de mp. Estimez că întregul proces de tranziţie de la 'spital COVID' la 'spital suport COVID' va dura aproximativ 10 zile. Depunem toate eforturile ca procesul de tranziţie să se deruleze corect şi eficient, astfel încât să putem primi şi cazuri non - COVID", a declarat managerul spitalului, Radu Budae.

În prezent, în spitalul municipal din Hunedoara sunt internaţi 120 de pacienţi bolnavi de COVID - 19.

Citește și: Ion Cristoiu: ‘Neînțelegerile dintre PNL și USR PLUS sunt evidente până și unui somnolent. Klaus Iohannis și Florin Cîțu susțin pe toate drumurile că în Coaliția de guvernare nu se manifestă disensiuni’ .

Pe 20 noiembrie 2020, unitatea medicală a fost declarată "spital COVID", unul dintre motivele autorităţilor din domeniul sanitar fiind acela că acesta deţine circuitele şi poate asigura cadrele medicale necesare pentru a gestiona o situaţie de acest fel, în contextul unui al doilea val de infectări cu SARS-CoV-2.

Ulterior, pe 19 ianuarie, Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara şi Instituţia Prefectului au transmis Ministerului Sănătăţii o adresă pentru revocarea ordinului de ministru prin care spitalul "dr. Alexandru Simionescu" era declarat "spital - COVID".

"De la bun început am ştiut că spitalul nostru poate face faţă cu bine unui al doilea val de infectări cu noul coronavirus, fără să fie nevoie să refuze, pur şi simplu, toate cazurile medicale care ţineau de alte patologii şi să avem astfel de-a face cu un dezechilibru major al sistemului sanitar al întregului judeţ. Am semnalat public acest lucru, apoi, împreună cu managerul spitalului, Radu Budae, am ţinut permanent legătura cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu Instituţia Prefectului Hunedoara, solicitând cu fiecare ocazie revenirea la situaţia iniţială. Chiar dacă, în opinia mea, ordinul de ministru a venit mai târziu decât ar fi fost normal, mă bucur că, în sfârşit, hunedorenii, locuitorii Ţinutului Pădurenilor, cei ai zonelor Călan şi Haţeg, nu vor mai fi nevoiţi să meargă la Deva ori la alte spitale din judeţ", a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

El a dat asigurări că Primăria Hunedoara va sprijini cu toate resursele disponibile procesul de tranziţie prin care trebuie să treacă, din nou, spitalul, în speranţa că acesta va reveni cât mai curând la activităţile medicale pe care le-a derulat până înainte de 20 noiembrie 2020.