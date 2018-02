Spitalul Universitar ia poziţie după incendiul declanşat la etajul 1 al clădirii: S-a limitat la camera tehnică, iar pagubele au fost minore

Incendiul declanşat la etajul 1 al clădirii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti s-a limitat la camera tehnică, iar pagubele au fost minore, în zonă nefiind persnal medical, pacienţi sau vizitatori, întrucât este program doar dimineaţă, iar incendiul a fost lichidat doar cu extinctoare, iar situaţia arevenit la normal, anunţă conducerea unităţii medicale.

"Referitor la incendiul declanşat in data de 05.02.2018 la Spitalul Universitar, dorim sa facem următoarele precizări: incendiul a fost declanşat la etajul 1 al spitalului de la un UPS situat in camera tehnica a unui angiograf, zona in care nu se afla personal medical, pacienţi sau vizitatori, programul desfăşurându-se doar dimineata; incendiul s-a limitat strict la nivelul camerei tehnice, iar pagubele au fost minore; nu s-au înregistrat victime; nu a fost necesară intervenţia niciunei autospeciale, incendiul fiind lichidat cu extinctoare", anunţă instituţia.

De asemenea, reprezentanţii SUUB admit că, din motive de securitate, a fost evacuat parţial etajul 1, pana la evaluarea situaţiei şi lichidarea incendiului, dar î.n acest moment activitatea se desfăşoară normal.

Echipaje ISU au intervenit luni seară, la Spitalul Universitar din Capitală, unde a fost semnalat fum la parterul clădirii şi pe casa scării, conform primelor evaluări fiind vorba despre un scurt-circuit la un transformator electric. "Sursa fumului este un transformator electric, posibil din cauza unuil scurtcircuit", a afirmat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU Bucureşti - Ilfov, conform news.ro.