Sportivii români veniţi marți seara din Italia se antrenează la Snagov

Sportivii români care au venit marţi seară din Italia se antrenează la Complexul Sportiv Naţional de la Snagov, acolo unde sunt şi alte persoane care lucrează în bază. Directoarea complexului spune că nu este nevoie de nicio carantină.

Miercuri, la prânz, la nici 24 de ore de când au aterizat pe Aeroportul Otopeni, membrii lotului de kaiac-canoe, care au făcut pregătiri în Italia, se antrenau la baza de la Snagov.

Directoarea complexului susține că aceștia nu sunt în carantină și pot să plece acasă.

„Riscul de unde vin acesti sportivi e zero”, a spus Adela Alexe, director al Complexului Sportiv Naţional Snagov, care a adăugat că sportiviio au voie să plece acasă.

Întrebată dacă ceilalți angajați ai complexului sunt speriați că trebuie să lucreze în apropierea sportivilor întorși din Italia, Adela Alexe a spus: „Nu, toată ţara e speriată!”.

Sportivii spun că la aeroport au trecut prin filtre şi au dat declarații pe prorpia răspundere.

„Nu cred că s-a pus carantină aici, avem voie să ieşim la antrenament, să ne facem treaba, nu înţeleg de unde până unde carantină. Chiar când am intrat pe aeroport, am trecut prin două filtre, am făcut declaraţii pe propria răspundere. Medicul lotului ne-a aşteptat la aeroport. Totul e în regulă. Nu văd rostul să stăm în carantină că am venit din Italia”, a declarat Florin Popescu, antrenorul lotului de canoe.

Tot din Italia au venit şi câţiva pugilişti care sunt acum cazaţi la Complexul de la Snagov.

„Toţi băieţii sunt ok, fără nicio problemă. Din contră, sunt foarte speriați de când au venit în ţară, nu de acolo”, a spus George Pertea, antrenorul lotului de box.

Întrebat dacă ceilalți colegi se feresc de ei, unul dintre sportivi a spus că nu, dar a admis că există suspiciuni. „Nu! Într-adevăr, poate sunt unele suspciuni sau se uită mai ciudat, dar poate-şi dau seama şi ei că totul e în regulă”, a declarat Robert Jitaru, boxer.

Antrenorii sportivilor spun însă că nu pleacă din Italia de frica Coronavirusului.

„Noi aducem sportivii în ţară ca o măsură de precauţie pentru că dacă Italia închide graniţele şi noi intrăm în carantină 14 zile, Jocurile Olimpice putem să le scoatem din agenda noastră”, susține Dorin Alupei, antrenorul lotului de canotaj.

În prezent, Italia este cea mai afectată ţară din Uniunea Europeană din cauza coronavirusului, cu 378 de cazuri şi 12 decese.