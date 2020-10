Spotify a scos pe piață Weekly Music Charts, în care sunt afișate clasamente muzicale: 'Vor prezenta puterea albumelor pe platformă'

Platforma Spotify a anunţat luni lansarea Weekly Music Charts, clasamente între care se regăseşte şi unul al albumelor, informează Variety, informează News.ro.

Potrivit unui anunţ făcut de companie, noile clasamente cuprind: Weekly Top 50 - care va include cele mai ascultate albume şi piese din lume în decurs de o săptămână, de vineri până joi, şi constă în US Weekly Album Chart, Global Weekly Album Chart, US Weekly Song Chart şi Global Weekly Song Chart, publicate în fiecare zi de luni; US Top 10 Debuts şi Global Top 10 Debuts - care vor include cele mai accesate debuturi pe Spotify, înregistrate de vineri până duminică.

„Noile şi primele topuri de albumele ale Spotify vor prezenta puterea albumelor pe platformă, subliniind meşteşugul realizării unui album, efortul imens pe care îl presupune deseori acest lucru şi modul în care albumele conectează fanii din întreaga lume”, se arată în anunţ.

Toate topurile Spotify vor fi publicate pe Twitter şi noi clasamente vor fi adăugate în lunile următoare.