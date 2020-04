SPOVEDANIA lui Cristian Popescu Piedone + JURĂMÂNTUL din Joia Mare

De o bună bucată de vreme Cristian Popescu Piedone s-a retras într-o zonă mai puțin publică. Asta nu înseamnă că nu este activ... ci dimpotrivă. În joia Mare însă ceva s-a revoltat în el... și revolta a fost atât de mare încât au dus la o Spovedanie publică urmată de un Jurământ.

Anunță public că e sătul de știrile negre date peste tot la televizor și ca atare azi în Joia Mare NU va deschide televizorul. A urmat o lungă Spovedanie:

Spovedania mea pentru oameni in fata lui Dumnezeu: M-am saturat si de televizor! Numai stiri negre, circul facut de Vela pe seama Sfintei Lumini, somaj, someri, afaceri inchise, afaceri in coma, oameni tristi, arafat, cifrele COVID-ului si reclame despre pastile diverse si remedii chimice pentru stres. Parca-i mai rau ca ieri.

Astazi nu deschid televizorul! Si nici radioul!

Anul trecut, in Joia Mare, am inrosit oua si-am facut putina paine pentru biserica, laolalta cu sotia.

Anul acesta inrosim doar oua. Atat.

Astazi, cand tac clopotele in biserici si se gatesc pentru noaptea cea mare, stau si-mi fac ordine in ganduri.

Astazi ma gandesc la Iuda! La toti Iuda care au muscat hulpavi din viata mea! La toti Iuda care mi-au inlacrimat familia si m-au azvarlit in tribunale!

Astazi ma gandesc la oamenii falsi care m-au aruncat ca pe o carpa in piata mare si-au dat cu pietre in mine!

Au trecut calendarele si peste mine si peste voi! Nu le pot intoarce... Nici eu, nici voi, nici Dumnezeu! Nimeni nu poate! La fel cum nimeni nu poate sterge vreodata amintirea acelei nopti reci si blestemate de octombrie.

Da... N-am cum sa uit vreodata ce a fost in clubul Colectiv! N-am cum sa uit! N-am cum sa uit nenorocirea! Nu sunt de piatra!

Dar nici nu-i pot uita vreodata pe acei Iuda care, pentru linistea partidului, pentru rangul, blazonul si protectia lor, m-au scos vinovat in fata parintilor indoliati, in fata fratilor indoliati, in fata prietenilor indoliati si in fata lumii intregi!

Da... Cristian Victor Popescu Piedone a fost gasit vinovat, atunci, pentru ca era un primar popular. El a fost invinovatit si nu cei care au facut legea nenorocita care-i permitea unui investitor sa declare pe propria raspundere ca isi asuma ceea ce face si... ca-si face corect afacerea!

Drama de la clubul Colectiv va ramane crima sistemului legislativ al Romaniei!

Legile subtiri, confuze si intortocheate au cauzat drama!

Oricare dintre cei peste trei mii de primari ai Romaniei ar fi patit ca mine, daca clubul acela nenorocit era in localitatea lor.

S-a intamplat in ograda mea! M-au luat, mi-au cantarit viata in doi peri si m-au tarat prin tribunale cum au vrut si cand au vrut.

Va rog sa ma scuzati ca vorbesc despre Colectiv, in Joia Mare, dar trebuie!

Da, am plans de multe ori! Si copiii mei au plans! Si sotia mea a plans! Si rudele au plans! Si multi amici si prieteni au suferit cu mine si pentru mine...

Draga stat de drept: e oare corect sa potolesti setea de sange a unora din strada mare, cu sangele meu?

Draga stat bazat pe justitie si integritate: m-ai asezat in fata plutonului de executie din tribunal si ai tras!