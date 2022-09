Cum au ajuns gărzile de corp ale VIP-urilor să fie antrenate de SPP pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar

Ofiţeri ai Serviciului de Protecţie şi Pază din România au asigurat pregătirea agenţilor responsabili de protecţia VIP-urilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Programul de pregătire s-a axat pe protecţia demnitarilor şi contracararea ameninţărilor reprezentate de dispozitivele explozive improvizate, scrie News.ro.

Zece ofiţeri ai SPP au asigurat, în două cursuri a câte două săptămâni, pregătirea agenţilor responsabili de protecţia VIP-urilor de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar.

Programul de pregătire coordonat de SPP s-a axat pe protecţia demnitarilor şi contracararea ameninţărilor reprezentate de dispozitivele explozive improvizate.

The training offered by ???????? to ???????? through the Protection and Guard Service (SPP), under the framework of @NATO's support to #Qatar for 2022 @FIFAWorldCup, has been successfully concluded. The training consisted of VIPs protection&countering threats by improvised explosive devices. pic.twitter.com/8USkqWcuQO