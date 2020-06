Sprijin pentru lupta împotriva rasismului şi discriminării al Mercedes - Monoposturile sale vor fi vopsite în negru în sezonul 2020

Monoposturile Mercedes pilotate de Lewis Hamilton şi Valtteri Bottas vor fi vopsite în negru pe tot parcursul sezonului 2020, în semn de sprijin pentru lupta împotriva rasismului şi discriminării, informează BBC, potrivit news.ro.

Negrul înlocuieşte argintiul care a fost nuanţa predominantă a maşinilor de curse ale mărcii germane, începând din anii 30.

Mercedes a precizat că mişcarea Black Lives Matter a arătat cât de mult este nevoie de noi măsuri şi acţiuni în lupta împotriva rasismului.

"Doar trei la sută din forţa noastră de muncă se identifică ca aparţinând grupurilor etnice minoritare şi doar 12 la sută dintre angajaţii noştri sunt femei. Această lipsă de diversitate arată că trebuie să găsim noi abordări pentru a atrage talente din segmente ale societăţii la care nu ajungem în prezent”, se arată într-un comunicat al echipei Mercedes F1.

Echipa va lansa, de asemenea, un program de diversitate şi integrare, care va include sporirea conştientizării, analiza programului său de recrutare şi colaborarea cu părţile interesate din Formula 1 cu privire la accesibilitate şi iniţiative de educaţie.

"Rasismul şi discriminarea nu au un loc în societatea noastră, în sportul nostru sau în echipa noastră: aceasta este o credinţă de bază pentru Mercedes. Dar având credinţele şi gândirea corecte nu este suficient dacă rămânem tăcuţi. Dorim să folosim vocea noastră şi platforma noastră globală pentru a vorbi pe un ton ridicat despre respect şi egalitate, iar Săgeţile Argintii vor concura în negru întregul sezon 2020 pentru a arăta angajamentul nostru pentru o mai mare diversitate în cadrul echipei noastre şi în cadrul sportului nostru", a declarat Toto Wolff, directorul echipei Mercedes F1.

Sextuplul campion mondial Lewis Hamilton, singurul pilot de culoare din Formula 1, a anunţat că va înfiinţa o comisie în parteneriat cu Academia Regală pentru Inginerie pentru a promova participarea minorităţilor de culoare în motorsport.

"Este atât de important încât profităm de acest moment şi îl folosim pentru a ne educa pe noi înşine, indiferent dacă eşti un individ, o marcă sau o companie pentru a face schimbări reale semnificative atunci când vine vorba de asigurarea egalităţii şi integrării. Am experimentat personal rasismul în viaţa mea şi am văzut că şi familia şi prietenii mei experimentează rasismul şi vorbesc din inimă când fac apel la schimbare.

Când am vorbit cu Toto despre speranţele mele pentru ceea ce am putea realiza ca echipă, am spus că este atât de important că rămânem uniţi. Aş dori să le mulţumesc mult lui Toto şi Consiliului de administraţie al Mercedes că au acordat timp pentru a asculta, pentru a vorbi şi pentru a înţelege cu adevărat experienţele mele şi pasiunea mea şi pentru că au făcut această declaraţie importantă că suntem dispuşi să schimbăm şi să ne îmbunătăţim ca activitate.

Vrem să construim o moştenire care să depăşească sportul, iar dacă putem fi lideri şi putem începe să construim mai multă diversitate în cadrul propriei noastre activităţi, asta va trimite un mesaj puternic şi va oferi altora încrederea de a începe un dialog despre cum pot implementa schimbarea", a spus Hamilton.

După debutul amânat de pandemia de coronavirus, Campionatul Mondial de Formula 1 va începe, duminică, pe circuitul de la Spielberg, din Austria.