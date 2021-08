SPUMOS Adrian Năstase comentează IMAGINILE cu Clotilde Armand în sala cu voturi: USERIȘTII băgau mâna pe sub fusta democrației

Fostul lider PSD și premier Adrian Năstase comentează imaginile cu Clotilde Armand, care a fost surprinsă în sala în care se numărau voturile de la alegerile locale pentru Sectorul 1. Năstase acuză că useriștii au băgat mâna pe sub fusta democrației și spune că speră că în speță vor exista consecințe juridice.

"Imaginile cu rezistii care isi bagau mainile in sacii cu buletine de vot de la sectorul 1 este halucinanta. In timp ce Iohannis ne explica periodic cum e cu statul de drept, cu „valorile si principiile”, reprezentantii USR isi bagau mainile pe sub fusta democratiei. Felul in care au incalcat toate regulile de competitie electorala loiala va avea, sper, consecinte juridice.

Si pana la aceste alegeri au existat incercari sau fraude de un tip sau altul. Spre exemplu, modalitatea prin care Cristian Parvulescu a amanat pana dupa al doilea tur de scrutin din 2004 publicarea rezultatului expertizei internationale care confirma corectitudinea softului folosit. Sunt multe alte exemple dar parca niciunul atat de grosolan precum cel de la sectorul 1.

Pe de alta parte, este evident ca in prezent s-a depasit epoca robotului telefonic cu mesaje negative si s-a ajuns la modalitati eficiente de utilizare a inteligentei artificiale, dupa cum s-a vazut la alegerile din SUA sau in desfasurarea referendumului pentru Brexit. Este clar ca, in acest moment, se pregatesc mecanisme mult mai „sofisticate” pentru desfasurarea alegerilor din Romania din 2024 – locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale. Cu ajutorul unor „consultanti” straini sau a unor factiuni din serviciile de informatii romanesti.

In aceste conditii, cred ca ar fi normal ca mecanismul alegerilor sa fie luat inapoi de la STS – un serviciu de informatii – si trecut, asa cum e firesc, la Autoritatea Electorala Centrala.

„Viitorul se construieste acum”, scrie Adrian Năstase pe site-ul său.