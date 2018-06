SRI, demers fără precedent: Cum îi dă Serviciul replica lui Claudiu Manda, preşedintele Comisiei parlamentare de control (VIDEO)

SRI recurge la metode inedite de comunicare, în contextul "contrelor" cu senatorul Claudiu Manda, preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii Serviciului. În loc să transmită, ca până acum, un comunicat de presă, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, apare într-o înregistrare video, citind comunicatul instituţiei.

Marincea transmite informaţii despre numărul de persoane interceptate în România în ultimii 14 ani.

"Doresc să fac această declaraţie de presă nu ca o replică dată cuiva, ci pentru că ţine de responsabilitatea SRI faţă de cetăţenii săi, faţă de partenerii interni şi externi. Doresc să aduc clarificări pe această cale şi precizări în legătură cu cifrele vehiculate în spaţiul public despre mandatele pe siguranţă naţională.

S-a vorbit în spaţiul public despre 'opinii' legate de numărul de mandate. În materie de securitate naţională, SRI este extrem de riguros şi are doar certitudini. Rolul şi misiunea instituţiei pe care o reprezint sunt de a proteja securitatea naţională şi cetăţenii Romniei în deplină legalitate, cu responsabilitate şi corectitudine. Din toate aceste aceste motive, doresc să fac următoarele precizări:

1. SRI a devenit autoritate în domeniul interceptărilor în anul 2004. Pentru a lămuri afirmaţiile făcute în spaţiul public, potrivit cărora SRI a devenit autoritate în urma unei decizii CSAT şi nu pe lege, vreau să vă aduc aminte de primul articol din legea 14/1992, care spune 'Activitatea SRI este organizată şi coordonată de CSAT'. Deci prin lege SRI îşi desfăşoară activitatea prin hotărârile CSAT. Sunt obligatorii pentru noi.

2. Datele pe care SRI le-a pus la dispoziţia Comisie de control asupra activităţii SRI încă din luna noiembrie a anului trecut au transmise şi public în comunicat de presă remis ieri. Le reiau şi aici: În perioada 11.12.2004 și 16.02.2016 numărul total de mandate de securitate națională (inițiale, prelungiri și completări) solicitate de Serviciul Român de Informații a fost de 28.784, din care 9.292 inițiale. Aceste sunt cifrele exacte ale mandatelor solicitate de SRI. Numărul de persoane pentru care au fost restrânse drepturi şi libertăţi, în baza autorizaţiilor eliberate de judecătorii ICCJ, este de 20.907 persoane. În afară de acestea, mai există şi mandatele de supraveghere tehnică. Aici intră toate infracţiunile de drept comun, toate mandatele de supraveghere ale poliţiei, pentru infracţiuni precum furtuni, tâlhării, violenţă domestică etc. Aici nu vorbim de interceptarea convorbirilor telefonice făcută de SRI.

Este profund incorect să amestecăm toate infracţiunii de drept comun săvârşite în România, pentru care au fost emise de către judecători mandate de supraveghere tehnică, cu mandatele de securitate naţională.

3. Ieri, în mass-media au fost vehiculate trei cifre neoficiale. Am primit multe solicitări din mass-media pentru a explica aceste cifre, însă cred că e rolul celor care le-au emis să le explice, întrucât din partea SRI nu au fost trimise aceste cifre prin vreo adresă niciunei instituţii. Prima cifră: 311.000 de mandate şi autorizaţii în total. Precizez că SRI nu a transmis niciun fel de document comisiei parlamentare în care să fie menţionată această cifră. Eu, ca purtător de cuvânt, am auzit de această cifră, am văzut-o pe un studiu pe internet, pe un blog din Cluj. A doua cifră: o medie de 20 de persoane interceptate pe un mandat. Preşedintele Comisiei de control asupra activităţii SRI a afirmat că în opinia domniei sale şi a comisiei, din totalul mandatelor de securitate naţională, amestecate cu cele pentru infracţiuni de drept comun au fost 'în medie, interceptate 20 de persoane pe mandat'. Este o medie inexactă, dacă ţinem cont că în majoritatea mandatelor SRI, de exemplu, avem una, două persoane pe un mandat. A treia cifră este 6 milioane de români interceptaţi. Această cifră este rezultatul înmulţirii unui coeficient inexact cu o cifră neoficială de pe un blog.

Vreau să concluzionez şi să spun că SRI consideră că preluare şi distorsionarea unor situaţii, cifre, fapte eronate nu are efectul scontat asupra determinării Serviciului de a-şi îndeplini misiunile legale, ci unul mult mai profund, asupra stării de spirit a cetăţenilor, care poate avea efecte mult mai grave asupra stării de securitate naţională.

Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, doreşte să-i asigure pe partenerii noştri interni şi externi că SRI rămâne ferm în misiunile sale de a prezerva securitatea naţională, într-o relaţie corectă cu toţi partenerii şi cu societatea civilă, în serviciul cetăţenilor României. De asemenea, ne reafirmăm determinarea de a continua cooperare corectă şi instituţională cu Comisia parlamentară de control asupra activităţii SRI", afirmă Ovidiu Marincea.

