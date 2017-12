SRI 'nu doarme': A scos celebrele 'DUBE NEGRE' pe stradă

Noi dezvăluiri ies la iveală despre Serviciul Român de Informaţii (SRI). Jurnalistul Cătălin Tache spune că intreaga „flota” de „dube negre” ale celor doua servicii secrete a fost scoase din nou pe strazi.

"Mai mult, ca in vremurile de aur ale statului paralel, baietii de la „tehnic” au ajuns sa urineze din nou in sticle, bagand ore suplimentare la greu, neavand timp sa-si abandoneze nici macar o clipa locurile de munca din Mercedes Vito sau Volkswagen Multivan, autoturismele in care se afla cea mai performanta tehnica de interceptare si bruiaj din tara noastra.

Iar cum, cel putin de aceasta data, nu SRI-ul si-a bagat coada, nefiind serviciul unde se munceste 24 de ore din 24, sapte zile din sapte la capacitatea maxima a „trunchiurilor” din „dubele negre”, semnele de intrebare sunt cu atat mai mari. Mai ales ca despre aceste dube negre se stie foarte bine ca au fost folosite doar in cele mai sensibile misiuni, de obicei operatiunile de interceptare efectuandu-se cu asa-numitele „colorate”, masini de diverse culori si marci, pentru a nu bate la ochi. In schimb, „dubele negre” erau folosite indeobste atunci cand, la cel mai inalt nivel al sistemului, liderii a doua servicii secrete erau apelati si-si luau angajamentul pe persoana fizica sa asigure „protectia contrainformativa” a anumitor discutii despre care, sub nicio forma, nu trebuia sa se afle niciodata ca au avut loc si cu atat mai putin sa se mai si stie cum s-a pus tara la cale. Iar asta insemna asigurarea unui bruiaj sigur „mie la suta”, operatiune cu atat mai dificila in niste vremuri in care paranoia sau doar prudenta unor nume grele ale sistemului si statului roman erau atat de apasatoare, incat cu totii se temeau sa nu fie inregistrati de ceilalti", spune jurnalistul, conform national.ro.

Şi asta nu e tot. Cătălin Tache spune că 'dubele negre' sunt din nou pe străzi. "In ciuda impresiei generale privind siguranta de sine a unor lideri ai serviciilor secrete si a altor structuri de forta, oameni care nu de putine ori s-au jucat cu zambetul pe buze cu destinele unor oameni cu functii inalte in statul roman sau chiar cu soarta unor intregi institutii, slabiciunea acestora era evidenta atunci cand venea vorba de increderea unora in altii. Pentru ca, desi legati cu lanturile nevazute ale exercitarii a nenumarate misiuni interinstitutionale atata amar de vreme, acestia nu ajunsesera inca sa se poarte deschis unii cu altii, temandu-se, mai ales in ultimii doi-trei ani, ca vor fi facuti la randul lor, cu mijloacele specifice ale „campurilor tactice”.

Si uite cum, pentru o buna perioada de vreme, rolul lui Gabriel Oprea in asigurarea „echilibrului” intre structurile statului paralel a devenit unul tot mai important, acesta profitand din plin de talentele lui de baiat bun la toate, exercitate inca de pe vremea cand era un simplu locotenent de intendenta, care avea insa mereu bere rece pe „strandul generalilor”…

Astfel ca, prin intermediul structurilor controlate cu mana de fier, desi nu neaparat acestea se si aflau in subordinea sa directa, Oprea ajunsese „de neinlocuit”, mai ales atunci cand aveau loc intalniri „interactive” intre reprezentanti a diverse structuri sau grupuri de interese transpartinice. Numai ca, desi au fost vehiculate atatea variante despre decaderea sa brusca, dupa ce „s-a apropiat prea mult de Soarele Puterii si s-a ars”, vorba pontosului Dragnea, chiar fostul vicepremier agreand „legendarea” sa ca o victima a statului paralel pentru ca nu l-ar fi tradat pe cumatrul Ponta in Parlament, la votul pe motiunea de cenzura, lucrurile s-ar putea sa fie ceva mai simple. Si, dupa cum sustin sursele noastre, Gabi Oprea sa fi uitat ca nu intotdeauna „seful de sala” care asigura protocolul este binevenit si la masa unde discretii invitati discuta lucruri serioase", dezvăluie Cătălin Tache.