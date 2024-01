Stan Wawrinka, veteranul din tenis, dorește să participe și în 2024 la Australian Open

Tenismanul elveţian Stan Wawrinka, în vârstă de 38 de ani, învins în primul tur al turneului de Mare Şlem de la Australian Open, a declarat că vrea să joace şi la ediţia de anul viitor a acestei competiţii, informează site-ul radioteleviziunii RTS.

Stan Wawrinka, locul 56 ATP, a fost eliminat în runda inaugurală de francezul Adrian Mannarino (20 ATP) după cinci seturi, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0, potrivit Agerpres.

Timp de aproape trei ore, Wawrinka a dat replica aşteptată de fanii săi, dar s-a văzut lipsa de pregătire după ce a suferit o fractură de maleolă în octombrie anul trecut.

"Am alergat o cursă contratimp ca să pot juca acest meci", a amintit Wawrinka. "În final, obiectivul a fost atins. Am vrut să revin în ritm. De asemenea, am vrut să mă pot antrena alături de cei mai buni. Să am în sfârşit ocazia de a-mi creşte nivelul de joc", a spus elveţianul.El se consideră foarte mulţumit de felul în care au decurs ultimele zile şi nu se gândeşte la retragere."Pur şi simplu îmi place ceea ce fac. Tenisul este marea mea pasiune. Ador să călătoresc, ador atmosfera turneelor mari. De asemenea, îmi place să depun toată munca necesară pentru a rămâne competitiv. În sfârşit, ştiu că încă sunt capabil să înving mulţi adversari", a afirmat cel care a fost numărul 3 mondial şi a câştigat trei turnee de Mare Şlem.Întrebat dacă acest Australian Open din 2024 va fi ultimul pentru el, Wawrinka a răspuns direct: "Vreau să revin anul viitor."Un loc în top 100 ATP va fi, desigur, obligatoriu pentru prelungirea carierei sale. Pentru a-şi asigura această poziţie, luna viitoare el va concura pe zgură în America de Sud, urmând să ajungă la Buenos Aires şi Rio de Janeiro.Prezenţa lui în Cupa Davis peste două săptămâni în Olanda rămâne incertă. "Este încă prea devreme să mă pronunţ", a recunoscut Wawrinka.