Stanciu a explicat de ce nu a îngenuncheat: 'Nu cred că asta este soluţia'

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a explicat, duminică seară, de ce a ales să nu îngenuncheze pentru mişcarea Black Lives Matter înaintea meciului amical al României cu Anglia. El a precizat că a refuzat gestul din solidaritate pentru colegul său de la Slavia Praga, Ondrej Kudela, suspendat pentru un incident de rasism.

"Am făcut acelaşi lucru şi cu Slavia, când am jucat cu Arsenal, în sferturile Ligii Europa, mi se pare normal, şi am decis să fac gestul pentru colegul meu de la Slavia, pentru Kudela, care fără nicio probă, a fost suspendat zece etape, după meciul cu Rangers. Doar aşa pentru că un coleg al lui Kamara a auzit cuvântul acela pe care nu îl pot spune. Am decis să nu mă pun în genunchi şi nu cred că asta este soluţia", a declarat Stanciu la Pro X, relatează News.ro.

Fundaşul ceh Ondrej Kudela, 34 de ani, coechipierul lui Nicuşor Stanciu de la Slavia Praga, a fost suspendat zece meciuri după incidentul de rasism de la meciul cu Glagow Rangers, din Liga Europa. Şi mijlocaşul finlandez Glen Kamara, 25 de ani, de la Rangers, cel care a fost ţinta rasismului jucătorului ceh, a primit trei jocuri de suspendare, pentru că a ripostat, lovindu-l pe Kudela pe tunelul care duce la vestiare, după meci.

