Un deputat PNL salută gestul fotbaliştilor români care au refuzat să îngenuncheze înaintea meciului cu Anglia: 'O dovadă de înțelepciune'

Deputatul PNL Daniel Gheorghe consideră că gestul celor doi jucători români care au refuzat să îngenuncheze înaintea meciului amical Anglia-România este o dovadă de înţelepciune. Acesta este de părere că politica nu are ce să caute în fotbal.

"Gestul celor doi jucători de fotbal Români de a respinge, înaintea meciului Anglia - România, îngenuncherea în simbolistica omagiala a mișcării radicale BLM este o dovadă de înțelepciune; politica nu are ce căuta în sport și în fotbal, fotbalul nu poate fi transformat sub nicio formă într-o platformă de promovare a ideologiilor extremiste desprinse din neo-marxism! Măcar dacă la fotbal nu ați fost in stare să vă calificați la un campionat european care se desfășoară și în România, să fiți capabili să țineți demn capul sus!", scrie Daniel Gheorghe pe Facebook.

Naţionala României joacă duminică Anglia un meci amical. Înainte de debutul partidei jucătorii englezi au îngenuchiat pentru a arăta că luptă împotriva rasismului şi sprijină mişcarea „Black Lives Matter”. Lor li s-au alăturat şi jucătorii români, cu două excepții: Nicolae Stanciu, mijlocaş la Slavia Praga şi Ionuţ Nedelcearu, fundaş la AEK Atena.

Recent gestul fotbaliştilor englezi a fost criticat de o parte din fani, dar selecţionerul Gareth Southgate a spus că sportivii vor continua să îngenuncheze. "Jucătorii noştri trebuie să ştie că suntem uniţi în acest demers, suntem total dedicaţi. Suntem hotărâţi să îngenunchem la Euro. Ignorăm orice reacţie adversă", a declarat la o conferinţă de presă Gareth Southgate.

Îngenuncherea, ca formă de protest, a devenit un gest comun după decesul lui George Floyd în custodia poliţiei.