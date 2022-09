State membre UE propun la ONU numirea unui expert care să monitorizeze drepturile omului în Rusia

Statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Ungariei, au depus marţi un proiect de rezoluţie prin care solicită ONU să numească un expert care să monitorizeze situaţia drepturilor omului în Rusia, o propunere calificată de Moscova ca "părtinitoare din punct de vedere politic", informează AFP preluat de agerpres.

După discuţii intense, toate ţările membre UE, cu excepţia Ungariei, au decis săptămâna trecută să solicite Consiliului Drepturilor Omului al ONU să numească un raportor special pentru Rusia. Luxemburg a prezentat proiectul de rezoluţie marţea trecută, potrivit unor surse familiare cu dosarul.Această iniţiativă a apărut pe fondul îngrijorărilor cu privire la escaladarea represiunii în Rusia, pe măsură ce războiul continuă în Ucraina.Textul proiectului, care ar urma să fie votat de Consiliul Drepturilor Omului la începutul lunii octombrie, exprimă îngrijorarea serioasă "faţă de deteriorarea semnificativă a situaţiei drepturilor omului în Federaţia Rusă" şi sugerează numirea unui "raportor special pentru situaţia drepturilor omului în Rusia pentru o perioadă de un an". Expertul desemnat va trebui să "colecteze, să revizuiască şi să evalueze informaţii relevante de la toate părţile interesate" şi să prezinte un raport scris Consiliului Drepturilor Omului (cu sediul la Geneva) în termen de un an, precum şi un raport Adunării Generale a ONU de la New York.Chiar înainte de publicarea acestui proiect de text, misiunea rusă de la Geneva a trimis o scrisoare ţărilor europene în care le îndeamnă să "respingă această iniţiativă părtinitoare din punct de vedere politic şi nefondată". Această scrisoare asigură că ţările occidentale au folosit de multă vreme "chestiunea drepturilor omului ca pretext pentru amestecul în treburile interne ale statelor suverane".Dacă rezoluţia este adoptată, ar fi pentru prima dată când Consiliul Drepturilor Omului, format din 47 de membri, ar adopta o rezoluţie privind situaţia din Rusia. La începutul acestui an, Consiliul a cerut o anchetă cu privire la abuzurile comise de trupele ruse în Ucraina.Proiectul de rezoluţie evidenţiază "restricţii severe ale dreptului la libertatea de opinie şi exprimare, de întrunire paşnică şi de asociere (...) care au ca rezultat reprimarea sistematică a organizaţiilor societăţii civile, a apărătorilor drepturilor omului, a presei independente, a jurnaliştilor şi a opoziţiei politice de către autorităţile ruse". Este tras, de asemenea, un semnal de alarmă în privinţa "închiderii forţate în masă a organizaţiilor societăţii civile (...) şi a presei independente".