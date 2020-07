Statele OPEC+vor atenua reducerile de producţie, în urma redresării cererii de ţiţei

Ministrul saudit al Energiei, Abdulaziz bin Salman, a declarat miercuri că Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi alţi producători din afara cartelului, regrupaţi în alianţa OPEC+, avansează spre următoarea fază a acordului lor, în care vor fi atenuate reducerile de producţie, deoarece se redresează cererea de ţiţei, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Abdulaziz bin Salman a pus, de asemenea, că reducerile efective ale producţiei de ţiţei vor fi mai profunde decât cele convenite, de 7,7 milioane de barili pe zi (bpd), datorită unui plan de compensare a ţărilor care au avut supraproducţie în lunile precedente, a explicat oficialul din Arabia Saudită.Nu va exista o creştere a exporturilor de petrol ale Arabiei Saudite în august, deoarece cantitatea suplimentară va fi consumată pe plan local, a adăugat Abdulaziz bin Salman.La bursa ICE Futures, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare în luna septembrie a crescut marţi cu 0,18 dolari, ajungând la închidere la valoarea de 42,90 dolari.Cererea globală de petrol va creşte anul viitor la un nivel record - şapte milioane de barili pe zi (bpd) - datorită redresării economiei mondiale în urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), dar va rămâne sub nivelul din 2019, se arată în raportul lunar publicat marţi de Organizaţia Statelor Exportatoare de Petrol.De asemenea, cererea pentru ţiţeiul produs de OPEC ar urma să crească în 2021 cu şase milioane bpd, la 29,8 milioane de barili pe zi, previzionează cartelul.Este primul raport în care OPEC evaluează piaţa petrolului din 2021. Estimarea nu include riscurile negative care s-ar putea materializa în 2021, cum ar fi tensiuni comerciale între SUA şi China, un nivel ridicat al datoriilor sau un al doilea val de infecţii, se arată în raport.Măsurile de izolare introduse pentru a ţine sub control răspândirea virusului au afectat în mod deosebit piaţa petrolieră, unde preţurile s-au prăbuşit cu 70% până la mijlocul lunii aprilie şi au dus la acumularea unor stocuri mari de petrol şi combustibili la nivel mondial.OPEC se aşteaptă ca în acest an cererea globală de petrol să scadă cu 8,95 milioane de barili pe zi, mai puţin decât în raportul de luna trecută. De asemenea, cererea pentru ţiţeiul produs de OPEC ar urma să crească în 2020 la 23,8 milioane de barili pe zi, previzionează cartelul.