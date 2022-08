Statele Unite pun capăt măsurilor migratorii contestate ale lui Trump

Departamentul de Securitate Internă al Statelor Unite a anunţat luni seara că pune capăt unei politici din epoca Trump de trimitere a solicitanţilor de azil înapoi în Mexic în timp ce cazurile lor erau examinate de tribunale, relatează marţi France Presse, scrie AGERPRES.

Anunţul a venit la câteva ore după ce un judecător a ridicat o ordonanţă ce împiedica administraţia preşedintelui american Joe Biden să abroge "Protocoalele de protecţie a migranţilor" (MPP), o măsură numită "Rămâi în Mexic" (Remain in Mexico).Foarte criticată de asociaţiile pentru drepturile civile, "Remain in Mexico" a fost implementată în 2019 sub preşedintele Donald Trump, care a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale unul dintre reperele politicii sale.Măsura va fi desfiinţată "într-o manieră rapidă şi ordonată", a scris ministerul într-un comunicat."MPP-urile au defecte endemice, impun costuri umane nejustificate şi deturnează resurse şi personal de la alte eforturi prioritare pentru a ne securiza graniţa", a justificat ministerul.La scurt timp după preluarea mandatului, Biden a încercat să le pună capăt, pentru o abordare mai umană a imigraţiei. Dar statele guvernate de republicani, între care Texas, au contestat decizia în instanţă şi au câştigat.Guvernul a reelaborat apoi proiectul şi a sesizat Curtea Supremă care, la 30 iunie, a validat în cele din urmă anularea decretului de imigrare de către administraţia lui Joe Biden.De când a început această politică în ianuarie 2019 şi până la suspendarea ei iniţială sub Biden, cel puţin 70.000 de persoane au fost trimise înapoi în Mexic, potrivit American Immigration Council.În timpul mandatului lui Biden, peste 200.000 de persoane care încercau să intre ilegal în ţară au fost oprite la frontieră în fiecare lună şi întoarse, fie în conformitate cu MPP, fie în temeiul unei politici separate legate de pandemia de COVID -19, blocând oamenii la graniţă.