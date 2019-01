Statistică ALARMANTĂ: doar într-un an ambulanțele din Cluj au staționat din cauza defecțiunilor trei ani de zile cumulat

Ambulanţele ISU Cluj au staţionat cumulat, în 2018, peste 1.100 de zile, din cauza defecţiunilor, motiv pentru care, anul trecut, a scăzut numărul intervenţiilor, informează Agerpres.

"Anul trecut am înregistrat o scădere cu aproape 1.000 a numărului intervenţiilor, faţă de 2017, deoarece parcul de ambulanţe SMURD este învechit, multe ambulanţe fiind scoase din intervenţie. Aceasta este una dintre cauzele reducerii intervenţiilor în 2018, astfel că se pune o presiune pe noi din punctul de vedere al mijloacelor de intervenţie - stingere a incendiilor şi acordarea de ajutor medical calificat. În 2018, am fost în imposibilitatea de a menţine în intervenţie toate ambulanţele SMURD, astfel că am avut 1.195 de zile, ceea ce înseamnă, cumulat, peste trei ani în care una sau mai multe ambulanţe SMURD au fost scoase din intervenţie. În luna mai, de exemplu, am avut şase ambulanţe în acelaşi timp scoase din intervenţie, din cele 12 pe care le avem, ceea ce înseamnă că jumătate nu au funcţionat", a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, şeful ISU Cluj, Ion Moldovan.

El a mai spus că 32% dintre autovehiculele de intervenţie ale ISU Cluj au norma de exploatare depăşită şi 43% la grupa transport.

"Unitatea are o lipsă de 84 de autovehicule şi autospeciale, 12 bărci/ambarcaţiuni şi 23 de remorci de transport ambarcaţiuni", a adăugat Ion Moldovan.