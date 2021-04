Staţiunile balneare din Franţa au devenit oraşe fantomă

Părăsite de cei aproximativ 580.000 de turişti care veneau la cură în fiecare an, staţiunile balneare din Franţa, închise de mai multe luni, trec printr-o situaţie disperată din cauza lipsei unor perspective clare de redeschidere, transmite AFP, potrivit Agerpres.

La Royat în Auvergne (centrul Franţei) băile termale sunt goale iar apa nu mai alimentează bazinele şi fântânile. Nicio persoană nu se mai plimbă pe alei iar clădirile băilor termale, construite în anii 1850, au aerul unor conace abandonate.

"Într-o zi ca aceasta primeam 700 de persoane care veneau la cură, fără a număra cele aproximativ 200-300 de persoane însoţitoare. Frecventau magazinele, cumpărau pâine, prăjituri, mergeau la restaurant, jucau la cazino. Întregul mediu economic al staţiunilor are de suferit", explică directorul băilor termale din Royat, Dominique Ferrandon.

Staţiunea sa, a cărei gestiune a fost transferată la începutul anului de municipalitate către grupul privat francez Valvital, primea 8.000 de persoane care anual veneau la cură pentru reumatism sau boli cardiovasculare.

Însă după ce a anunţat o redeschidere începând cu data de 5 aprilie, o lună mai târziu decât începutul tradiţional a sezonului, directorul este rezervat în prezent să avanseze o dată anume.

"Cel mai îngrijorător este renunţarea la îngrijiri", spune Dominique Ferrandon, precizând că "40% din pacienţii noştri sunt localnici". Un exemplu este Marie-Christine Blanc, care locuieşte la câţiva kilometri şi care, începând din 2012, mergea în fiecare an la Royat pentru a-şi îngriji artroza. 2021 este al doilea an consecutiv în care această pensionară de 66 de ani nu a putut să meargă la cură. "Sunt gata să mă întorc oricând. Am nevoie absolută de cură", spune Marie-Christine Blanc.

"Suntem singurele instituţii de sănătate rambursate de Casa de asigurări de sănătate care sunt închise. Este un nonsens, cu atât mai mult cu cât noi avem o logică sanitară mult mai respectuoasă decât alţi actori" susţine Sylvain Sérafini, preşedintele France Thermes, unul din cele mai importante grupuri din acest sector.

Pentru redeschiderea structurilor este nevoie de o perioadă de pregătire de trei săptămâni. "Mai puţin este imposibil", precizează Thierry Dubois, preşedintele Consiliului naţional al instituţiilor termale (CNETh). Pentru a putea să redeschidem la mijlocul lunii mai, "ar trebui să fim preveniţi la finele lunii aprilie dar nu avem încă nimic vizibil", spune Thierry Dubois.

Cele 113 de facilităţi termale din Franţa, care reprezintă 10.000 de locuri de muncă directe şi 100.000 de locuri indirecte, au pierdut venituri în valoare de 110 milioane de euro în 2020, din cauza diminuării frecventării cu 67%, susţine CNETh. Facilităţile termale au beneficiat de un fond de solidaritate şi au fost înscrise pe lista activităţilor pentru care costurile fixe pot fi suportate de stat, la fel ca şi staţiunile de ski.

Însă "pierderile noastre nu au fost acoperite în 2020 iar staţiunile şi-au consumat banii din trezorerie care acum sunt goale. Anumite staţiuni nu vor avea capacitatea de a-şi finanţa redeschiderea", se teme Sylvain Sérafini.