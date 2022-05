Statul Major al Ucrainei: trupele rusești suferă pierderi semnificative, în drum spre Donbas

Armata ucraineană a afirmat că unitățile ruse au "suferit pierderi semnificative în ceea ce privește efectivele și echipamentele" în timp ce încearcă să avanseze spre vest până la granițele regiunilor Luhansk și Donețk, potrivit unui purtător de cuvânt al Statului Major General al Forțelor Armate.

"În unele zone, efectivele unităților ruse, ca urmare a ostilităților, sunt mai mici de 20%", a declarat duminică târziu Statul Major al forțelor armate, conform CNN, informează Mediafax.

"În direcția Popasna, din cauza pierderilor grele și a incapacității de a acționa independent, trupele aeropurtate ale forțelor armate ale Federației Ruse fac echipă cu reprezentanți ai companiilor militare private rusești pentru acțiuni ulterioare", a susținut Oleksandr Ștupun, purtătorul de cuvânt al Statului Major General.

Popasna a căzut în mâinile forțelor ruse la începutul acestei luni, dar se pare că acestea nu au mai avansat în zonă de atunci.

De asemenea, rușii încearcă de câteva săptămâni să avanseze spre sud de Izium, iar statul major a declarat duminică că aceștia au încercat fără succes să desfășoare operațiuni ofensive și de asalt în două sate la sud de oraș.

De asemenea, armata a mai spus că forțele ruse la nord și la est de orașul Harkov încercau să-și apere pozițiile pentru "a împiedica înaintarea trupelor noastre spre frontiera de stat a Ucrainei", continuând în același timp să bombardeze orașele și satele recent recucerite de Ucraina.

On May 15, the Air Defense of #Ukraine destroyed 2 helicopters (Ka-52, Mi-28), 7 drones and 2 cruise missiles.



Also, strike aircraft dealt a crushing blow to the crossing of the invaders across the #Ingulets River. pic.twitter.com/xa03zgKoNf