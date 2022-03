Statul Major din Ucraina: Rusia a relocat trupe din Osetia de Sud și Abhazia

Statul Major din Ucraina arată că deține informații conform cărora Rusia transferă 2.000 de soldați din Georgia, pentru a se alătura trupelor rusești care atacă Ucraina.

Potrivit armatei ucrainene, cinci batalioane au fost trimise din bazele militare din Osetia de Sud și Abhazia, zone ocupate de ruși, pentru a întări armata rusă care atacă Ucraina.

⚡️General Staff: Russia transfers 2,000 troops from occupied parts of Georgia to Ukraine.



According to Ukraine’s military, 5 battalion tactical groups were sent from military bases in Russian-occupied South Ossetia and Abkhazia to strengthen the Russian army attacking Ukraine.