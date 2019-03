Statul român finanțează cu până la 90% proiectele din zonele cu resurse balneare

Nivelul de cofinanţare pentru proiectele din zonele în care există resurse balneare a fost majorat cu până la 90% din costul total al proiectului, a anunţat, marţi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la o întâlnire cu reprezentanţi ai 30 de Unităţi Administrativ Teritoriel (UAT), informează Agerpres.

"Zonele cu potenţial turistic se pot dezvolta cu bani de la minister dacă există implicare la nivelul autorităţilor locale. Am simplificat procedura de evaluare a proiectelor, astfel că, în primă etapă, este nevoie ca UAT-urile să depună documentaţia până la stadiul de studiu de fezabilitate. Mergând mai departe, am inclus şi posibilitatea ca proiectul tehnic să poată fi decontat de către Ministerul Turismului în limita a 3% din suma alocată. Pentru a veni şi în sprijinul autorităţilor locale pe teritoriul cărora se află resurse balneare, am crescut nivelul de co-finanţare pentru proiectele din aceste zone, ajungând la până 90% din costul total al proiectului. Nu în ultimul rând, vreau să menţionez că avem anul acesta un buget al Ministerului care este îndreptat spre investiţii. Pentru anul 2019, 229 milioane de lei sunt prevăzute exclusiv pentru investiţii', a spus Trif, citat într-un comunicat al ministerului de resort.

Potrivit ministrului, există bani de investiţii în turism, dar trebuie evitate blocajele alocării fondurilor din cauza necunoaşterii modificărilor legislative sau fie că un funcţionar nu-şi face treaba la timp.

'Nu vrem să mai înregistrăm situaţii în care proiectele de investiţii să stagneze din cauza unor mici impedimente, acesta a fost scopul întâlnirii de astăzi cu primarii şi reprezentanţii localităţilor pentru care există proiecte depuse la Ministerul Turismului. Avem bani de investiţii, dar trebuie evitate blocajele alocării fondurilor din cauză că fie nu sunt cunoscute modificările legislative, fie că un funcţionar nu-şi face treaba la timp. Avem deja exemple pozitive în acest sens, respectiv de proiecte care au fost deblocate, cum ar fi tronsonul I al Pârtiei de la Câmpulung, Rarău I, cu o lungime de 2.850 de metri, proiect care a început în anul 2009, dar pe care am reuşit să îl terminăm anul trecut", a subliniat Bogdan Trif.

Ministrul Turismului a avut, marţi, o întâlnire cu 30 de reprezentanţi ai UAT-urilor care au depuse, la acest moment, documentaţiile de investiţii ce se regăsesc în Masterplanul de Investiţii în turism pentru 2019.

Pentru anul în curs, fondurile prevăzute pentru investiţii în cadrul bugetului Ministerului Turismului sunt cu 600% mai mari faţă de anul 2018, notează sursa citată.