STB anunță că are 11.700 de anagajați ale căror salarii ajung la 3450 de lei pe lună

Societatea de Transport București (STB) vine cu precizări cu privire la numărul directorilor și altor angajați ai instituției, acuzând că Ciprian Ciucu, consilier general din partea PNL, dezinformează cu privire la subiect, pentru că acesta „s-a angrenat în lupta politică”.

„Referitor la informațiile false difuzate pe o rețea de socializare de un consilier general angrenat în lupta politică, cu privire la numărul de angajați ai STB SA, la pregătirea acestora și la salariile pe care le primesc, Societatea de Transport București - STB SA face următoarele precizări: Neutralitatea politică a companiei municipale de transport public continuă să îi deranjeze pe politicienii care și-ar dori să poată folosi cei 11.084 angajați ai STB SA ca masă de manevră în lupta politică. Numărul de 11.700 angajați utilizat în comentariul său manipulator de un reprezentant PNL este numărul maxim de posturi, conform organigramei publicate pe site-ul STB SA. Tot pe site se găsesc și numele celor 11 directori (patru directori generali adjuncți și șapte directori de resort) și ai celor care conduc cele trei divizii ale STB SA”, au transmis reprezentanții instituției, printr-un comunicat de presă remis, sâmbătă.

Sursa citată mai susține că numărul de vehicule a crescut, fiind achizionate 400 de autobuze noi, ceea ce a avut ca efect creșterea numărului de angajați, respectiv de conducători de vehicule.

„Prin eforturile actualei conduceri a Primăriei Capitalei, care a înțeles importanța transportului public pentru oraș, a crescut numărul de vehicule – au fost cumpărate 400 de autobuze noi, au fost scoase din imobilizare și au fost modernizate troleibuze și tramvaie – ceea ce a însemnat, evident, și creșterea numărului de conducători de vehicule și, implicit, a numărului total de angajați, față de cel al fostei Regii Autonome de Transport București (RATB), când numărul de autobuze din parcul activ, de exemplu, era la jumătate”, se arată în comunicatul de presă al STB.

Societatea prezintă și numărul vatmanilor și soferilor de troleibuze și autobuze.

„În prezent, 900 de vatmani asigură circulația a 260 de tramvaie din parcul activ, 560 de șoferi de troleibuz asigură ieșirea în traseu a celor 171 de troleibuze din parcul activ, iar 3.200 de șoferi de autobuz asigură utilizarea a 1.100 de autobuze din parcul activ de vară. Pentru că un politician fără experiență în domeniu nu știe că unui vehicul îi sunt alocați doi-trei sau chiar și patru conducători auto, pentru asigurarea schimburilor și pentru situația în care unul ar putea avea nevoie să fie înlocuit urgent din diverse motive, cum ar fi cele medicale”, potrivit sursei menționate.

STB mai spune că „politicienii începători și dornici de afirmare prin orice mijloace nu știu că în spatele fiecărui vehicul care iese în traseu se regăsește munca de zi și de noapte a altor zeci de angajați cu diverse pregătiri”.

„La aceștia se adaugă personalul „TESA”, cum se exprimă domnul politician, care nu reprezintă decât circa 10 la sută din totalul angajaților. Dar, pentru ca o societate de transport să funcționeze în

condiții bune, nu are nevoie doar de șoferi, ci și de mecanici, electricieni, alte funcții necesare pentru verificările și reviziile care se fac zilnic și periodic, are nevoie de șefi și coordonatori ai acestora, cu experiență și responsabili pentru munca pe care o fac, întrucât siguranța publicului este prioritară pentru societate”, precizează sursa menționată.

Societatea de Transport București că a fost necesară reorganizarea conducerii instituției, odată cu mărirea flotei STB.

„În afară de aceștia, mai sunt casieri, lucrători specialiști pe diverse domenii, de la mecanică, la Tehnologia Informației, care asigură, de la încasarea contravalorii titlurilor de călătorie, până la simulări de trasee, de încărcări pe vehicule, programarea vehiculelor în funcție de cerere și capacitatea de transport, dar și de fluxurile de călători și valorile de trafic. Odată cu mărirea flotei STB SA și extinderea serviciului pe foarte multe linii regionale, a fost nevoie de reorganizarea conducerii executive pe principii noi, cu perspective de dezvoltare, cu atât mai mult cu cât STB SA nu vrea să rămână o societate care așteaptă decizii ale politicienilor, ci își propune să se dezvolte prin investiții și profit”, mai relevă comunicatul de presă.

Acesta este motivul, conform sursei citate, pentru care numărul directorilor și al celor 7 consilieri specializați pe care îi are STB SA este unul adecvat, iar aceștia își îndeplinesc întrutotul atribuțiile care nu presupun doar prezența într-un birou, ci și implicare, verificări și activitate de teren.

În cadrul STB SA, salariul mediu tarifar este de 3.450 de lei, la care se adaugă bonuri de masă, completează instituția.

STB mai precizează că Sindicatul Transportatorilor din București nu intervine în actul decizional sau administrativ al societății, relația cu sindicatul reprezentativ (al celor circa 85 la sută din angajați ai STB SA care sunt membri) fiind doar de a discuta pe marginea Contractului Colectiv de Muncă.

„Oricât de mult și-ar dori politicienii, fie ei cu anvergură sau doar cu interese meschine, STB SA nu se va implica niciodată în lupta politică, fiind prin tradiție o companie care prestează un serviciu public și social și care face permanent eforturi pentru îmbunătățirea calității acestui serviciu”, susține sursa amintită.

„Odată cu transformarea, în anul 2018, a fostei RATB în societate comercială, cea mai mare companie de transport public de călători din România a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, funcționând pe principii europene. Tot din toamna anului trecut, STB SA a încheiat un contract semnat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). TPBI este primul organism regional din România, constituit ca structură de cooperare a autorităților publice locale din Regiunea București – Ilfov, care funcționează pe principii europene, asigurând reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului public de transport local, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători”, conchide STB, în documentul de presă.

Ciprian Ciucu acuză căpușarea STB, la fel ca a altor instituții ale Primărirea Capitalei

Reacția de sâmbătă a Societății de Transport București vine după ce consilierul general Ciprian Ciucu (PNL) a anunțat, pe Facebook, că directorul STB ar avea 15 consilieri personali din care doar doi sau trei vin la serviciu, iar instituția are și 15 directori.

Liberalul a mai spus că primarul general al Capitalei Gabriela Firea a crescut organigrama STB de la 10.500 la 11.700 de angajați, fiind aduși „indivizi necalificați în acele domenii iar cei care se angajează ca șoferi sunt o minoritate nesemnificativă”.

„Știați că? • Un rol determinant în STB îl are sindicatul „reprezentativ” care, de la egal la egal și mână în mână cu primarul, decide cine se angajează și cine este promovat și pe ce post anume, după ce se asigură că viitorii angajați/promovați for fi parte acelui sindicat? • Ocupația de economistă/economist este cam la paritate cu cea de șofer la STB? Fiecare departament și birouaș are parte de unul sau mai mulți “economiști” chit că are sau nu are nevoie? Nu se angajează specialiști, se angajează pile, în special pe posturile TESA, la mare căutare la STB pentru că sunt salarii mai mari? • Raportul de soferi&vatmani / alți angajați este de 1/3? • Șpaga pe care trebuie să o dea un șofer ca să se angajeze (revelată de o investigație penală mai veche) este de cca. 2.000 de euro?”, a scris Ciprian Ciucu, vineri seara pe Facebook.

Ciucu acuză și că, la fel ca alte instituții ale Primăriei Capitalei, STB „este căpușată la cote incredibile”, precizând că „Firea a lărgit toate schemele de personal și înființat cca. 40 de instituții noi, iar număru angajaților la PMB a crescut vertiginos, în timp ce calitatea serviciilor publice a scăzut”.