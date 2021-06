Stelian Ion despre cum va arăta IJ după noile Legi ale Justiției - `Este mult prea multă putere in mâinile unui singur om, acolo`

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a vorbit duminică seara, la Digi24, despre ce modificări vor aduce în mediul judiciar noile Legi ale Justiției, unele dintre ele vizând în mod direct atributele șefului Inspecției Judiciare dar și rolul CSM, Secția pentru Procurori, în procedura de numire a procurorilor șefi ai marelor parchete.

„Așteptările oamenilor de la justitie sunt foarte mari.

Mă interesează modul în care funcționează justiția în general. Fac un apel către toți magistrații și judecătorii să fie foarte atenți în toate aceste dosare pe care le au pe masa.

Știu că au foarte multe dosare, ceea ce uneori poate conduce la astfel de erori. Ei trebuie să tină insă cont de conștiința proprie, de legi și nu de ceea ce vor politicienii sau părțile”, a spus Ion, întrebat fiind de disjungerea și reunirea imediată a dosarului Colectiv de către Curtea de Apel.

„Legat de tergiversarea unor dosare, in legile justiției avem reglementări pe această temă.

Propunerile legislative ce le înaintăm vor viza in mod special acest capitol al inspectiei judiciare.

Este mult prea multă putere in mâinile unui singur om acolo. A inspectorului sef. Am propus înființarea unui colegiu de conducere, examene, unele aspecte nu vor mai fi elaborate de inspectorul sef ci de CSM, care are in aria sa aceasta IJ, e vb de regulamentul de concurs, cel de functionare, de regulamentul care reglementează normele de lucruri pe lucrările IJ.

Acum toate astea sunt concentrate în mana unui singur om”, a explicat Ion.

„In varianta pe care am oferit-o in martie publicului rolul presedintelui la numirea procurorilor șefi a fost crescut. Pe langa rolurile ministrului justitiei si a presedintelui am cautat sa bagm si o a treia entitate, CSM, secția pentru procurori.

Nu vorbim de avize, ci mai degraba de rapoarte privind candidatii, practic sa faca un filtru CSM prin Sectia pentru procurori.

Dupa trecerea de acest filtru acei magistrati ar trebui sa ttreaca de un interviu cu ministrul justitiei si apoi presedintele”, a mai explicat demnitarul.